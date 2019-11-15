Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою "догори дригом"

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара зробила стильний спільний вихід

Юрій Горбунов та Катя Осадча - стильна і весела парочка, якій весело разом як вдома, так і на роботі або під час світських заходів. Днями навіть тато телеведучої зізнався, що дуже любить зятя, адже той надзвичайно душевний і прекрасно ставиться до його дочки. Не встигла зіркова сім'я відпрацювати на "Вечорі прем'єр", як знову вчинили спільний вихід.

Юра і Катя відвідали захід в одному з брендових магазинів у Києві та шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram забавним знімком з дружиною. Вони позують, сидячи на диванчику в обнімку, а кімната наче перевернулося догори дригом - явно задіяна спеціальна фотоіллюзія.

"Догори дригом - все як в житті!!" - з гумором прокоментував Горбунов.

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зазначимо, що артисти відображені в ефектних і стильних нарядах - шоумен обрав класичний темно-синій костюм, Катя ж була в незвичайній напівпрозорій сукні з чорного мережива і ботильйонах.

У розділі сториз свого облікового запису ведуча також виклала кілька кадрів з заходу.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили креативне фото веселої парочки і залишили теплі відгуки.

ви класні

Фото суперррррр

Охохох

Любите один одного,живіть щасливо!

Супер, молодці

Які ві гарнl i кумедні

супер ведучі

Катюша робиться все красивіше і цікавіше!!! І Юра теж! Ваш союз пішов вам на користь! Ось що робить любов!!!

Красені

Як-ніби на ковзанах їдете!

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком. Ведучий вирішив провести вихідний день разом з 2-річним Іваном.