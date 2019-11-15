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Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою "догори дригом"

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.11.2019 - 15:29
Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою "догори дригом"
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара зробила стильний спільний вихід

Юрій Горбунов та Катя Осадча - стильна і весела парочка, якій весело разом як вдома, так і на роботі або під час світських заходів. Днями навіть тато телеведучої зізнався, що дуже любить зятя, адже той надзвичайно душевний і прекрасно ставиться до його дочки. Не встигла зіркова сім'я відпрацювати на "Вечорі прем'єр", як знову вчинили спільний вихід.

Юра і Катя відвідали захід в одному з брендових магазинів у Києві та шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram забавним знімком з дружиною. Вони позують, сидячи на диванчику в обнімку, а кімната наче перевернулося догори дригом - явно задіяна спеціальна фотоіллюзія.

"Догори дригом - все як в житті!!" - з гумором прокоментував Горбунов.

Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою &quot;догори дригом&quot;

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зазначимо, що артисти відображені в ефектних і стильних нарядах - шоумен обрав класичний темно-синій костюм, Катя ж була в незвичайній напівпрозорій сукні з чорного мережива і ботильйонах.

У розділі сториз свого облікового запису ведуча також виклала кілька кадрів з заходу.

Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою &quot;догори дригом&quot;Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою &quot;догори дригом&quot;Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою &quot;догори дригом&quot;

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили креативне фото веселої парочки і залишили теплі відгуки.

  • ви класні
  • Фото суперррррр
  • Охохох
  • Любите один одного,живіть щасливо!
  • Супер, молодці
  • Які ві гарнl i кумедні
  • супер ведучі
  • Катюша робиться все красивіше і цікавіше!!! І Юра теж! Ваш союз пішов вам на користь! Ось що робить любов!!!
  • Красені
  • Як-ніби на ковзанах їдете!

Все як в житті: Горбунов потішив веселим фото з Осадчою &quot;догори дригом&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком. Ведучий вирішив провести вихідний день разом з 2-річним Іваном.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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