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Жизнь в синих красках: Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 16:26
Жизнь в синих красках: Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая не упустила возможности показать яркий пляжный образ

Катя Осадчая все продолжает засыпать поклонников яркими фото со своего длительного отпуска. Напомним, что 1 августа пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов со своим 2-летним сыном Ваней улетели в Турцию, где продолжают до сих пор отдыхать. При этом ведущая программы “Світське життя” с завидной частотой делится с поклонниками десятками фото и видео в соцсетях - особенно в разделе instagram-сториз.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая вновь показала яркое фото с отдыха. На этот раз показав стильный пляжный образ, а также подчеркнув, какие именно цвета ей нравятся больше всего. 

Так, на опубликованном снимке Осадчая позирует на фоне синей стены, сидя на скамейке. На телеведущей - объемное белоснежное платье, декорированное насыщенной синей вышивкой. На ножках - уже знакомые белые шлепанцы. Из аксессуаров - соломенная шляпка, а также зеркальные солнцезащитные очки. Телеведущая умиротворенно смотрит в сторону. 

“Синий и зеленый - любимый цвет! А какие ваши любимые цвета? Определим в комментариях любимый цвет”, - подписала  яркий снимок Осадчая, обращаясь также к подписчикам! 

Жизнь в синих красках: Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции

Катя Осадчая на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/kosadcha) 

При этом, как обычно, у себя в разделе сториз Осадчая показала еще большое фото и деталей отдыха. К примеру, телеведущая показала еще один образ - в синем летнем платье в мелких белоснежных звездочках. 

Жизнь в синих красках: Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции

Жизнь в синих красках: Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции

Фото: instagram.com/kosadcha

Однако наиболее милый момент - детали игр с сыном. Так, с сыночком Ваней Осадчая и Горбунов вместе разрисовывали камешки на пляже. Телеведущая также поспешила показать эти фото.

Жизнь в синих красках: Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции

Жизнь в синих красках: Катя Осадчая вдохновила ультрастильным образом из Турции

Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая в бикини показала точеную фигуру под шум волн. Украинская телеведущая записала короткое видео, на котором сидит на берегу моря спиной к камере. На Осадчей - черный купальник. При этом нельзя не отметить, что у ведущей отличная фигура. 

Также Катя Осадчая покрасовалась на фоне живописных турецких видов и показала воздушный образ в прозрачном сарафане и шляпе. 

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Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
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