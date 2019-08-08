"Одно умиление!" Осадчая с Горбуновым показала поцелуй на камеру

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Пара позволила себе полакомиться вкусненьким

Катя Осадчая и Юрий Горбунов все время проводят на пляже, ведь они поехали в семейный отпуск на Турецкую ривьера. Шикарная гостинница с бассейном и активностями (например, телеведущая с удовольствием катается по живописной територии на велосипеде) и прекрасный пляж располагают к тому, чтоб придаться беззаботному времяпровождению. Теледива даже призналась, что совсем расслабилась на курорте и даже забросила диету, что, впрочем, никак не сказалось на ее стройной фигуре.

Катя и Юрий постоянно "снабжают" поклонников фото и видео со своего отдыха и демонстрируют романтику на морском берегу. Не исключением стал и новый снимок в Instagram-профиле шоумена. Катя обняла за шею мужа и отправила в камеру поцелуй, покрепче прижавшись к любимому мужчине. Они держат в руках керманки с мороженным. На ведущей - купальник, ведь ее отражение хорошо видно в стекле за спиной, а Юрий набросил на плечи полотенце.

"По морозиву? Для фігури!" - с юмором подписал кадр шоумен, намекая на то, что на отдыхе не стоит отказываться от гастрономических изысков.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Пляжная романтика пришлась поклонникам пары по вкусу. Они заверили, что лакомство никак не отразится на фигуре Кате, а также восхитились семейной идиллией ведущих.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Смотреть на вас, одно умиление, очень классные. Счастья вам

Какие вы классные

Какие же вы счастливые. Любите и берегите друг друга!

Красотули

Щастя вам

Які класні!

Какие вы классные, настоящие! Счастья вам!

Гарненькі!

Дуже вродливі! Щастя Вам

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала нежный образ в многослойном сарафане от украинского дизайнера Лилии Пустовит.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов посетили зрелищный концерт мировой звезды Дженнифер Лопес в Турции и восхитились ее эффектным шоу.