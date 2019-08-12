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Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.08.2019 - 16:26
Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча не упустила можливості показати яскравий пляжний образ

Катя Осадча все продовжує засипати шанувальників яскравими фото зі своєї тривалої відпустки. Нагадаємо, що 1 серпня пара телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов зі своїм 2-річним сином Ванею полетіли в Туреччину, де продовжують досі відпочивати. При цьому ведуча програми "Світське життя" з завидною частотою ділиться з шанувальниками десятками фото і відео в соцмережах - особливо в розділі instagram-сторіз.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча знову показала яскраве фото з відпочинку. На цей раз показавши стильний пляжний образ, а також підкресливши, які саме кольори їй подобаються найбільше.

Так, на опублікованому знімку Осадча позує на тлі синьої стіни, сидячи на лавці. На телеведучій - об'ємне білосніжне плаття, декороване насиченою синьою вишивкою. На ніжках - вже знайомі білі капці. З аксесуарів - солом'яний капелюшок, а також дзеркальні сонцезахисні окуляри. Телеведуча умиротворено дивиться в бік.

“Синій і зелений - улюблений колір! А які ваші улюблені кольори? Визначимо в коментарях улюблений колір", - підписала яскравий знімок Осадча, звертаючись також до підписників!

Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини

Катя Осадча на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

При цьому, як зазвичай, у себе в розділі сторіз Осадча показала ще більше фото і деталей відпочинку. Наприклад, телеведуча показала ще один образ - у синьому літньому платті в дрібних білосніжних зірочках.

Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини

Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини

Фото: instagram.com/kosadcha

Однак найбільш любий момент - деталі ігор з сином. Так, з синочком Ванею Осадча та Горбунов разом розмальовували камінчики на пляжі. Телеведуча також поспішила показати ці фото.

Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини

Життя в синіх барвах: Катя Осадча надихнула ультрастильным образом з Туреччини

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль. Українська співачка записала коротке відео, на якому сидить на березі моря спиною до камери. На Осадчій - чорний купальник. При цьому не можна не відзначити, що у ведучої відмінна фігура.

Також Катя Осадча покрасувалася на тлі мальовничих турецьких видів і показала повітряний образ в прозорому сарафані і капелюсі.

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Новини України Катя Осадчателеведущая
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