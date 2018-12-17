"Живу в моменті": Тодоренко розповіла, як почуває себе після пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Зірка подякувала шанувальникам за підтримку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка 5 грудня народила сина, перервала мовчання в соцмережах і розповіла шанувальників про своє самопочуття і життя після пологів. На своїй сторінці в Instagram дружина Влада Топалова опублікувала нове фото і подякувала всім за підтримку.

Регіна повідомила, що у неї все відмінно і в даний момент вона насолоджується новим життям. Вона також пообіцяла скоро поділитися подробицями про пологи і дитину, яких з нетерпінням чекають її фани. На знімку артистка сидить за столом у світшоті із забавним написом по-англійськи Trust your mamma (Довірся своїй мамі).

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Хлопці й дівчата, хочу сказати спасибі всім вам за ваші слова підтримки і турботу! Не переживайте, у мене все добре, я жива і здорова, просто зараз живу в моменті і радію життю. Мені вже не терпиться поділитися з вами моментом свого щастя і розповісти про свій неймовірний досвід!" - написала Тодоренко.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

За годину пост ведучої набрав майже 100 тисяч лайків і сотні коментарів. Користувачі мережі радіють за Регіну, підтримують її в рішенні присвятити весь час своєї новонародженому синочку і сім'ї і бажають їй та малюкові здоров'я.

"Дайте людині відійти після пологів. ти чекаєш 9 місяців, щоб побачити свого малюка, і зараз у Регіни самі приголомшливі моменти вона зустрілася з малюком обняла відчула його запах.Дайте насолодитися цією миттю";

"Бажаю міцного здоров'я тобі і дитині";

"От і правильно! Не важливо, хто і що чекає. Головне малюк зараз... Будьте здорові і щасливі";

"Вітаю!!! І всі мами знають, що перші дні після народження дитинки, життя мами крутитися навколо цього скарбу. І все інше стає байдуже!!! Насолоджуйтесь!!!";

"Не зважайте на людей які ще не розуміють що щастя любити тишу))) Ви дуже молодці Троє що вибрали саме таку тактику!!! І хай УСІ почекають!!! Здоров'я Вам та організації дня у комфорті та любові для дитини та одне до одного)))";

"Регіна,ми чекаємо новин. бажаю здоров'я малюку, сил мамі і терпіння папі";

"Регіна, ти просто молодець. Здоров'я малюку";

"Ось я особисто такого посту і чекала: все добре, що жива, здорова і щаслива! А мовчання і реклама ... по мені.. так це неповага до своїх передплатників";

"Региночка, ти нікому нічого не винна! Тим більше виправдовуватися. Насолоджуйся своїм щастям, воно тільки твоє. І діти так швидко ростуть. Кожен новий день вони вже не такі, як були вчора. Бажаю з головою зануритися в цю любов і ейфорію!!!" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко вперше повідомила про свій стан після пологів у короткому відео.

Ми також повідомляли, що Тодоренко навмисно приховує дані про народження дитини, на думку фанатів, бо викладає старі відео для видимості вагітності. Крайнє відео було знято в останні дні виношування.

Зазначимо, що чоловік Тодоренко – російський співак Влад Топалов попросив припинити цькування його дружини в мережі і дати їм можливість насолодитися сімейним життям.

Відео: РБК-Україна