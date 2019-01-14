"Жестко": обнаженные Снежана и Сергей Бабкины порезвились в снегу

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Музыкант и его жена восхитили экстремальной фотосессией в снегу после бани

Популярный певец и актер Сергей Бабкин с женой Снежаной Бабкиной показал, как они экстремально проводят время зимой. Пара сразу после бани бесстрашно уселась прямо на снег, а музыкант еще и позволил себя закопать в сугроб. Соответствующими кадрами пара поделилась на своих страницах в Instagram.

Так, Сергей, как настоящий экстремал, вынырнул из снега и поздравил поклонников с Новым годом, а затем его снова закопала в снежный плен под веселый смех супруги.

"С Новым Годом, Ребята! Идите в баню! Снежана Бабкина, твой смех- 80% успеха этого видео", - подписал он веселый ролик.

Подписчики певца тут же восхитились его мужеством и бесстрашностью, ведь он не побоялся мороза и показал отменную закалку.

"Какой Вы смелый!", "Жестко, жестко", "Вот как надо держать форму", "Вот это поздравление! Вот это я понимаю!", "Круто, молодчинка", "Прямо как в фильме "Выживший", "Наш человек", - отмечали фан Сергея.

Скриншоты комметариев (instagram.com/babkin_official)

Затем на странице Бабкина и его упруги появились похожие пикантные кадры, где они сидят обнаженными на снегу, прикрывшись веником.

"Праздник души и тела", - написал музыкант, нежно обнимая свою жену, сидящую у него на руках, чуть ниже талии.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Жена певца призналась, что их супружеская пара – фанаты бани, поэтому такое необычное начало года они считают идеальным.

"Снежно-сказочное начало года! С Новым Годом, дорогие! Мы с Сергеем Бабкинм - фанаты бани!" - откровенно заявила она.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Поклонников восхитила такая позицию творческого тандема, они пожелали музыканту и его жене и дальше оставаться такими же жизнерадостными и восхитились отношениями пары.

"Супер! Живите и радуйтесь жизни каждую секунду, ведь она коротка. Молодцы и не обращайте внимания на других людей. Люблю вас", "Чудесные и красивые такие! Счастья вашей семье в Новом Году", "Какие вы крутые. Фото выпало в ленте, аж дух захватило. Вы просто суперские", "Балдею от вас", "В здоровом теле неиссякаемый дух. С легким паром замечательную семью!" - не скупились на теплые слова комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Напомним, что ранее Сергей Бабкин показал, как, в чем и с кем он занимается утренней йогой.

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К слову, Сергей Бабкин присоеденился к веселому новогоднему флешмобу и оригинально подготовил себя к празднику.