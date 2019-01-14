"Жорстко": оголені Сніжана і Сергій Бабині потішилися в снігу

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Музикант і його дружина захопили екстремальною фотосесією в снігу після лазні

Популярний співак і актор Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною Бабкіної показав, як вони екстремально проводять час взимку. Пара відразу після лазні безстрашно сіла прямо на сніг, а музикант ще й дозволив себе закопати в замет. Відповідними кадрами пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

Так, Сергій, як справжній екстремал, випірнув з снігу і привітав прихильників з Новим роком, а потім його знову закопали у сніговий полон під веселий сміх дружини.

"З Новим Роком! Ідіть в баню! Сніжана Бабкіна, твій сміх - 80% успіху цього відео", - підписав він веселий ролик.

Підписники співака відразу ж захопилися його мужністю і безстрашністю, адже він не побоявся мороза і показав відмінну загартування.

"Який Ви сміливий!", "Жорстко, жорстко", "Ось як треба тримати форму", "Ось це привітання! Ось це я розумію!", "Круто, молодчинка", "Прямо як у фільмі "Виживший", "Наша людина", - відзначали фан Сергія.

Скріншоти комметариев (instagram.com/babkin_official)

Потім на сторінці Бабкіна та його дружини з'явилися схожі пікантні кадри, де вони сидять оголеними на снігу, прикрившись віником.

"Свято душі і тіла", - написав музикант, ніжно обіймаючи свою дружину, що сидить у нього на руках, трохи нижче талії.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Дружина співака зізналася, що їх подружня пара – фанати лазні, тому такий незвичайний початок року вони вважають ідеальним.

"Сніжно-казковий початок року! З Новим Роком, дорогі! Ми з Сергієм Бабкинм - фанати лазні!" - відверто заявила вона.

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Шанувальників захопила така позицію творчого тандему, вони побажали музиканту і його дружина і надалі залишатися такими ж життєрадісними і захопилися відносинами пари.

"Супер! Живіть і радійте життю кожну секунду, адже воно коротка. Молодці і не звертайте уваги на інших людей. Люблю вас", "Чарівні і красиві такі! Щастя вашій родині у Новому Році", "Які ви круті. Фото випало в стрічці, аж дух захопило. Ви просто суперські", "Балдію від вас", "В здоровому тілі невичерпний дух. З легким паром чудову сім'ю!" - не скупилися на теплі слова коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

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