Сергей Бабкин в забавных лосинах показал утреннюю йогу

В семье Бабкиных супруги на "одной волне"
Сергей Бабкин, с женой Снежаной давно нашли совместное хобби — супруги увлекаются йогой, упражнения они часто делают парные, а фотографиями затем делятся с поклонниками. Недавно на своей страничке в Instagram Сергей поделился кадром, на котором он с женой выполнил довольно сложный элемент, для которого требуется хорошая координация, умение чувствовать друг друга и держать баланс.
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_officia)
"Нужно найти друг друга. Наше утро", - подписал фото певец.
Подписчики в комментариях отметили хорошую физическую форму звездной пары и похвалили за исполнение акробатического элемента.
Скриншот: Комментарии к посту Сергея Бабкина (instagram.com/babkin_officia)
"Отличное утро!", - написала lils_flowers.
"Классные", - подтвердила __your_sunn_girrl__lina.
"Неплохо", - отметил подписчик nikogoneem_vegan.
"Снежана, как тростиночка худенькая!", - похвалила фигуру жены знаменитого артиста dashynashapovalova.
"Ух ты!!!", - удивилась jane_fit.
"Гармонично", - считает vallentine1996.
"Крутоооо!!!", - оценил фото oleggusiev.
"Вы крутые", - резюмировал oleksandradelegan.
"Клас", - прокомментировала popadyktatiana.
"Мистер и миссис бабкины", - сравнил супругов с персонажами голливудского фильма yura030698
Подписчики также отметили необычный наряд Сергея для занятий йогой — его цветные забавные лосины.
Скриншот: Комментарии к посту Сергея Бабкина (instagram.com/babkin_officia)
"Какие у Серёги лоси крутые, всегда думаю об этом, когда постите тему йоги", - написал kiri.lovna
В тот же день Сергей разместил еще один забавный пост — видео с вечерними играми с сыном, который комично пытался поднять отца.
Видео: Забавный семейный этюд (instagram.com/babkin_officia)
"Этюд на тему "АхиРес". Или наш вечерний ржач", - подписал смешное видео Сергей.
Напомним ранее мы писали о том, что Сергей Бабкин раскрыл секрет своего семейного счастья.
А еще супруги Бабкины снялись в совместной чувственной фотосессии.
Кроме того, Сергей Бабкин показал, с кем целовался в Лапландии.