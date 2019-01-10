Сергей Бабкин в забавных лосинах показал утреннюю йогу

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_officia)

В семье Бабкиных супруги на "одной волне"

Сергей Бабкин, с женой Снежаной давно нашли совместное хобби — супруги увлекаются йогой, упражнения они часто делают парные, а фотографиями затем делятся с поклонниками. Недавно на своей страничке в Instagram Сергей поделился кадром, на котором он с женой выполнил довольно сложный элемент, для которого требуется хорошая координация, умение чувствовать друг друга и держать баланс.

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_officia)

"Нужно найти друг друга. Наше утро", - подписал фото певец.

Подписчики в комментариях отметили хорошую физическую форму звездной пары и похвалили за исполнение акробатического элемента.

Скриншот: Комментарии к посту Сергея Бабкина (instagram.com/babkin_officia)

"Отличное утро!", - написала lils_flowers.

"Классные", - подтвердила __your_sunn_girrl__lina.

"Неплохо", - отметил подписчик nikogoneem_vegan.

"Снежана, как тростиночка худенькая!", - похвалила фигуру жены знаменитого артиста dashynashapovalova.

"Ух ты!!!", - удивилась jane_fit.

"Гармонично", - считает vallentine1996.

"Крутоооо!!!", - оценил фото oleggusiev.

"Вы крутые", - резюмировал oleksandradelegan.

"Клас", - прокомментировала popadyktatiana.

"Мистер и миссис бабкины", - сравнил супругов с персонажами голливудского фильма yura030698

Подписчики также отметили необычный наряд Сергея для занятий йогой — его цветные забавные лосины.

Скриншот: Комментарии к посту Сергея Бабкина (instagram.com/babkin_officia)

"Какие у Серёги лоси крутые, всегда думаю об этом, когда постите тему йоги", - написал kiri.lovna

В тот же день Сергей разместил еще один забавный пост — видео с вечерними играми с сыном, который комично пытался поднять отца.

Видео: Забавный семейный этюд (instagram.com/babkin_officia)

"Этюд на тему "АхиРес". Или наш вечерний ржач", - подписал смешное видео Сергей.

Напомним ранее мы писали о том, что Сергей Бабкин раскрыл секрет своего семейного счастья.

А еще супруги Бабкины снялись в совместной чувственной фотосессии.

Кроме того, Сергей Бабкин показал, с кем целовался в Лапландии.