К празднику готов: Сергей Бабкин показал забавный новогодний тренд

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Певец призвал поклонников верить в чудеса

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно отпраздновал свое 40-летие, порадовал поклонников веселым снимком. На своей страничке в Instagram певец опубликовал фото, на котором он продемонстрировал забавный новогодний тренд и украсил бороду игрушками.

Дополнил образ разноцветный пушистый брелок, который артист прицепил на ворот рубашки.

Таким образом Сергей поздравил фанов с Днем святого Николая, пожелал всем счастья и призвал верить в чудеса.

"Поздравляю всех с одним из самых прекрасных праздников в году!!! Он самый первый начинает череду волшебства. И из всех остальных - самый настоящий! Праздник Святого Николая Чудотворца! Человек, который без преувеличения творил чудеса! Он же и Санта Клаус. Дорогие мои, прошу вас - верьте в чудеса!!! Не стесняйтесь и не ленитесь этого, по истине, очищающего и лечебного занятия. Будьте счастливы!)))" - написал артист.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Поклонники положительно оценили новый имидж Бабкина и пошутили, что наряд к Новому году у него уже готов.

"Борода Бесконечности";

"Какой красивый Санта";

"Класс, имидж отпадный)";

"Креативненько";

"Вы мой секс символ! Спасибо!";

"Да, Сергей Батькович) и вас!) и, кстати, очень смешное фото";

"К Новому Году уже нарядился!";

"Прикрашусь так на новий рік";

"Первая мысли *карамельки прилипли*", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Отметим, что этот тренд называется "рождественская борода" и весьма популярен в Instagram. По хештегу можно найти множество забавных фото.

Тренд рождественская борода (фото с instagram.com)

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины снялись в чувственной фотосессии. В интервью они рассказали о своих отношениях и семейных традициях. По словам музыканта, за много лет вместе они научились очень тонко чувствовать друг друга.

Мы также писали о том, что Сергей Бабкин похвастался накачанным торсом в новом сольном клипе под названием "Дихай повільно". Для создания клипа понадобилось 20 часов непрерывной работы, около 40 человек на площадке, 16 тонн воды, команда альпинистов и пиротехников.

Кстати, недавно мы писали о том, что Бабкин рассказал о домашних любимцах и съемках фильма.

Видео: РБК-Украина