Сергей Бабкин показал, с кем целовался в Лапландии

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Артист с семьей уехали в зимнюю сказку Финляндии

Украинский музыкант и экс-судья шоу "Голос країни" Сергей Бабкин увез жену и детей в сказочную заснеженную Лапландию на зимние каникулы. Артист с удовольствием делится с поклонниками яркими снимками с отдыха в Instagram - и судя по ним, он там нашел новую "любовь".

Бабкин опубликовал забавное фото, на котором он нежно целует белоснежного оленя.

"Kiss deer. p.s. Олешка с 1 рогом. Рога у оленей меняются раз в году. Они их сбрасывают, как змея шкуру", - сообщил певец под снимком.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Поклонники пришли в восторг от смешного фото и отметили, что Бабкина любят даже животные.

"Лапландия принесла новую любовь", "Классный олень", "Какая прелесть...Олень по ходу обрадовался больше всех", "А почему не свинку", "Флора, фауна та люди тебе ніколи не забудуть...люблять та любити будуть!!!!З Новим роком!!", "Бабкина даже животные любят))", "Яка любооов! Цьооом! Умиление. От ви вмієте Бабкіни!", "Оленчик говорит про себя: " Вау, Бабкина целую", "Все хотят любви и ласки!", "Бозе какая прелесть!" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Сергей также поделился милыми семейными фотографиями и рассказал, что они побывали в питомнике собак породы хаски.

"Получите от Бабкиных морозный Привет! Холодно в лесу!!! -19 сегодня ( а при северном ветре чувствуется будто -30) Были в гостях у удивительных Хаски. Тут огромный питомник, около 80 собак. И все такие халёсие. Они любят холод, любят есть снег и любят целоваться!" - поделился музыкант.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Не обошлось и без снимка с Санта-Клаусом, которого в Лапландии называют Йоулупукки.

Фото: (instagram.com/babkin_official)

Напомним, ранее Сергей Бабкин раскрыл секрет семейного счастья.

Отметим, что Сергей и Снежана Бабкины снялись в романтичной совместной фотосессии, созданной в рамках спецпроекта журнала ELLE "Смотреть в одном направлении".

Кстати, внучка Софии Ротару показала семейный отдых в Лондоне.