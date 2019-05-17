Женщина-вамп: роскошная Тина Кароль ошеломила чувственным фото

Певица позировала в эффектном черном платье на бретельках
Тина Кароль не устает радовать и восхищать своих поклонников эффектными снимками, на которых примеряет разные образы - чувственные и нежные, сексуальные и игривые. Певица - настоящий мастер перевоплощения, к тому же может похвастаться отменным вкусом и чувством стиля. На новом снимке артистка ошеломила фанов элегантным нарядом и пронзительным взглядом.
Тина предстала перед камерой в черном платье на бретельках и с оборками спереди, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь и точеную талию. Дополнили образ фирменная красная помада и роскошные кудри знаменитости, красиво разбросанные по плечам. Кароль позирует, стоя спиной к окну и томно глядя в объектив.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Атмосферный кадр не оставил равнодушными многочисленную армию поклонников Тины, которые восхитились ее красотой и стильным нарядом, а также отметили глубокий взгляд ее прекрасных глаз.
Напомним, Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки. Певица опубликовала фото в традиционном наряде, а также срисованный с него портрет.
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Кстати, Тина Кароль очаровала фанов естественным видом без макияжа.