Слишком жарко! Чувственная Тина Кароль соблазнила экстремальным декольте

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица облачилась в наряд от всемирно известного бренда

Украинская поп-дива Тина Кароль раз за разом восхищает своими стильными появлениями на светских мероприятиях и концертах, выбирая выбирая смелые, эффектные наряды, которые идеально подчеркивают ее женственность и сексуальность. Тине определенно это удается мастерски! Что уж говорить о ее фотосессиях, для которых она как перчатки меняет образы: чувственная и нежная, роковая и роскошная, дерзкая и соблазнительная. Так, на новом снимке в Instagram звезда запечатлена в оригинальном наряде от всемирно известного бренда Miu Miu.

Кстати, в гардеробе певицы это не первая вещь от именитого Дома моды. Например, в прошлом году в эфире шоу она "Голос країни" появилась в рубашке-вышиванке от Miu Miu, а также надевала желто-синее платье с пайетками от этого итальянского бренда для концертных выходов.

Впрочем, в этот раз артистка предстала перед поклонниками в наряде от кутюр с глубоким декольте и пикантным вырезом до бедра, щедро декорированном бисером, пайетками и камнями.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

У поклонников артистки перехватило дыхание от увиденного. Они не смогли сдержаться и задарили Тину массой изысканных комплиментов.

"Вау. У меня просто шок. Как же это красиво!", "Настоящая представительница украинских женщин!", "Как глоток свежего воздуха", "Божественная! Научи теперь дышать по новой", "Восхитительная, великолепная, божественная!", "Слишком жарко!", "Красота, неподвластная времени", "Волшебно красивая", - не могли прийти в себя восторженные фаны.

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