Нежная и настоящая: Тина Кароль восхитила фанов снимком без макияжа

Певица выглядит просто потрясающе
Похоже, Тина Кароль решила на время праздников отойти от образа роскошной дивы и показывает более нежную и домашнюю свою сторону. Так, ранее певица растрогала фанов фото с повзрослевшим сыном Вениамином, сделанным на Пасху. Теперь же артистка покорила поклонников милым снимком, на котором она запечатлена без макияжа.
Нежное фото было опубликовано на фан-страничке Кароль. На нем Тина, одетая в джинсовую куртку, сделала селфи в машине, лукаво улыбаясь, при этом на ее лице практически нет косметики.
Поклонники тут же забросали любимую певицу восхищенными комплиментами, умиляясь ее естественной красоте.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)
Напомним, Тина Кароль заворожила фанов пронзительным фото. Главная изюминка кадра - пронзительный взгляд артистки, как будто она смотрит прямо тебе в душу.
Кстати, Тина Кароль появилась на красной дорожке премии "Золотая Жар-птица 2019" в оригинальном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч.