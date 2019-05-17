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Жінка-вамп: розкішна Тіна Кароль приголомшила чуттєвим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2019 - 13:56
Жінка-вамп: розкішна Тіна Кароль приголомшила чуттєвим фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала в ефектній чорній сукні на бретельках

Тіна Кароль не втомлюється радувати і захоплювати своїх шанувальників ефектними знімками, на яких приміряє різні образи - чуттєві і ніжні, сексуальні і грайливі. Співачка - справжній майстер перевтілення, до того ж може похвалитися відмінним смаком і відчуттям стилю. На новому знімку артистка приголомшила фанів елегантним вбранням і пронизливим поглядом.

Тіна з'явилася перед камерою в чорній сукні на бретельках і з оборками спереду, яка вигідно підкреслила її пишні груди і витончену талію. Доповнили образ фірмова червона помада і розкішні кучері знаменитості, красиво розкидані по плечах. Кароль позує, стоячи спиною до вікна і млосно дивлячись в об'єктив.

Жінка-вамп: розкішна Тіна Кароль приголомшила чуттєвим фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Атмосферне кадр не залишив байдужими численну армію шанувальників Тіни, які захоплювалися її красою і стильним вбранням, а також відзначили глибокий погляд її прекрасних очей.

  • "Тобі чорний колір до лиця. Любиш чорний колір?"
  • "Королева? Ні, це богиня! Людина яка випромінює світло, добро і любов"
  • "Погляд обеззброює"
  • "Космос, повітря мені швидко"
  • "Жінка - вамп))) Дуже гарно в чорному)))"
  • "Ікона стилю"
  • "Навіщо так красиво?"
  • "Неймовірна"
  • "Заявляючи який погляд, аррр"
  • "Красива, стильна і модна Тіна Кароль. Красива і розумна дівчина"
  • "Як завжди чарівна і магічна!"
  • "Тіна, ви з вашими прекрасними очима створені для розкішного життя"
  • "Просто нереальна"

Нагадаємо, Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки. Співачка опублікувала фото в традиційному вбранні, а також змалюваний з нього портрет.

Ми також писали, що чуттєва Тіна Кароль спокусила екстремальним декольте.

До речі, Тіна Кароль зачарувала фанів природним видом без макіяжу.

"Найкрасивіша україночка": Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки "Щастя бути мамою": Тіна Кароль показала унікальні сімейні фото
Новини України Тіна Карольпевецобраз
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