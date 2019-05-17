Жінка-вамп: розкішна Тіна Кароль приголомшила чуттєвим фото

Співачка позувала в ефектній чорній сукні на бретельках
Тіна Кароль не втомлюється радувати і захоплювати своїх шанувальників ефектними знімками, на яких приміряє різні образи - чуттєві і ніжні, сексуальні і грайливі. Співачка - справжній майстер перевтілення, до того ж може похвалитися відмінним смаком і відчуттям стилю. На новому знімку артистка приголомшила фанів елегантним вбранням і пронизливим поглядом.
Тіна з'явилася перед камерою в чорній сукні на бретельках і з оборками спереду, яка вигідно підкреслила її пишні груди і витончену талію. Доповнили образ фірмова червона помада і розкішні кучері знаменитості, красиво розкидані по плечах. Кароль позує, стоячи спиною до вікна і млосно дивлячись в об'єктив.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Атмосферне кадр не залишив байдужими численну армію шанувальників Тіни, які захоплювалися її красою і стильним вбранням, а також відзначили глибокий погляд її прекрасних очей.
Нагадаємо, Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки. Співачка опублікувала фото в традиційному вбранні, а також змалюваний з нього портрет.
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