Жінка-вамп: розкішна Тіна Кароль приголомшила чуттєвим фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала в ефектній чорній сукні на бретельках

Тіна Кароль не втомлюється радувати і захоплювати своїх шанувальників ефектними знімками, на яких приміряє різні образи - чуттєві і ніжні, сексуальні і грайливі. Співачка - справжній майстер перевтілення, до того ж може похвалитися відмінним смаком і відчуттям стилю. На новому знімку артистка приголомшила фанів елегантним вбранням і пронизливим поглядом.

Тіна з'явилася перед камерою в чорній сукні на бретельках і з оборками спереду, яка вигідно підкреслила її пишні груди і витончену талію. Доповнили образ фірмова червона помада і розкішні кучері знаменитості, красиво розкидані по плечах. Кароль позує, стоячи спиною до вікна і млосно дивлячись в об'єктив.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Атмосферне кадр не залишив байдужими численну армію шанувальників Тіни, які захоплювалися її красою і стильним вбранням, а також відзначили глибокий погляд її прекрасних очей.

"Тобі чорний колір до лиця. Любиш чорний колір?"

"Королева? Ні, це богиня! Людина яка випромінює світло, добро і любов"

"Погляд обеззброює"

"Космос, повітря мені швидко"

"Жінка - вамп))) Дуже гарно в чорному)))"

"Ікона стилю"

"Навіщо так красиво?"

"Неймовірна"

"Заявляючи який погляд, аррр"

"Красива, стильна і модна Тіна Кароль. Красива і розумна дівчина"

"Як завжди чарівна і магічна!"

"Тіна, ви з вашими прекрасними очима створені для розкішного життя"

"Просто нереальна"

Нагадаємо, Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки. Співачка опублікувала фото в традиційному вбранні, а також змалюваний з нього портрет.

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До речі, Тіна Кароль зачарувала фанів природним видом без макіяжу.