Жена и любовница в одном амплуа: муж Екатерины Кухар сделал трепетное признание

Звездная балетная пара Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов практически неразлучны - ведь они и работают вместе, и путешествуют всегда тоже, а также воспитывают сына и дочь. Недавно артисты побывали с гастролями в Китае и поделились в сети своими впечатлениями и наблюдениями об этой удивительной стране. 18 января балерина празднует день рождения - ей исполнилось 38 лет. Конечно же, любящий супруг не упустил случая поздравить ее, а заодно рассказал, за что он так любит Екатерину.

На своей странице в Instagram Александр опубликовал нежное совместное фото с женой, на котором он стоит позади нее и любовно обнимает за плечи. Они уже больше 10 лет вместе, однако, по словам Стоянова, его любимая продолжает удивлять и восхищать его.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Моя любимая женщина! Спустя столько лет совместной жизни, ты до сих пор не перестаёшь меня удивлять. Сама не расслабляешься и не даёшь расслабиться мне. Сколько бы лет не прошло, а я всегда буду смотреть на тебя как впервые: с восторгом, бешенной влюбленностью, страстью и трепетом! Я всегда буду заботиться о тебе и с каждым днём любить всё сильнее! Безумно обожать тебя не только за то, какая ты, но еще и за то, кем я становлюсь, когда я рядом с тобой. Ты моя поддержка, моё вдохновение, муза! Моя жена и любовница в одном амплуа..))) Я люблю тебя настолько, что кажется, все мои слова будут звучать банально))

Люди часто спрашивают тебя, как ты всё успеваешь: и работать, и за детьми смотреть, и на гастроли ездить, и в телевизионных шоу учавствовать... Я и сам иногда в шоке КАК ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ.. И всё, к чему бы ты не приложила руку или... ногу — получается идеально на 100%! Не понимаю, как в такой маленькой, прекрасной, красивой, хрупкой девушке, может быть так много физических и моральных сил.



Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)⠀

Я желаю тебе всегда улыбаться, быть самой счастливой, получать от жизни всё, что тебе нужно и всегда оставаться рядом. А я, в свою очередь, сделаю всё, что для этого нужно! Всё, что делают люди на этой планете — во имя любви. Я готов сделать гораздо больше, чем они все вместе взятые, ради нашей. Спасибо тебе за семью, за тебя и за всё то, что нас ждёт впереди! С Днём Рождения!" - трогательно и трепетно поздравил возлюбленную танцор.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Растроганные пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили Кухар много душевных пожеланий.

Поздравляю! Она действительно достойна такой любви и уважения окружающих!!!

Красивая фотография

Поздравления любящего мужчины!!!! класс!

Ой, сколько нежности и тепла! Вы замечательная пара, всем бы такой любви. С Днём рождения, Катенька, пускай всё в жизни получается!

Какие слова!!! Если бы всем женщинам говорили что-то подобное, то мир бы расцвел... Катерина заслуживает таких слов... я поражена и просто в восторге, что есть такие пары. Браво!)

Вау, как красиво! Счастлива, что возле Катюши тааакой мужчина!!! С именинницей, Саша! Берегите друг друга

С днём рождения Вашу прекрасную жену ,пока читала, прослезилась. счастья Вам

Скриншот комментариев (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, Александр Стоянов и Екатерина Кухар поделились пикантными подробностями своих отношений.