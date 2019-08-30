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"Жена все контролирует": Осадчая наведалась на работу к Горбунову

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Телеведущая пришла на спектакль с участием звезд

Катя Осадчая и Юрий Горбнов неразлучны на работе, дома и на отдыхе. Пара трепетно и нежно поддерживает друг друга и не стесняется демонстировать чувства на публике. Например, недавно она трепетно поздравила любимого мужчину с днем рождения. Кроме всего прочего, Юрий – профессиональный актер и играет в театре и кино, а его жена, кстати, в прошлом успешная модель, старается не пропускть спектакли с участием мужа. Так, Катя пришла в один из киевких татров , чтобы поддержать мужа и его коллег, а таккже насладится зрелищем на сцене.

На странице в Intagram Юрий опубликовал снимок с женой и звездными коллегами- Лилией Ребрик, Ольгой Сумской и ее мужем, актером Виталием Борысюком. Кстати, снимок сделала Катя, которую можно увидеть на переднем плане. Теледива выглядела максимально естественно, а на ее лице небыло макияжа.

"Грали Чехова на сцені театру ім.Івана Франка! Дякуємо, чудова публіка!" - подписал групповое фото вдохновленный и счастливый Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в компании актеров-друзей (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники поспешили поделится впечатлениями от увиденного на сцене, а также не удержались от комментариев в адрес шоумена и его жены.

  • Мы были! Вы великолепны
  • Вы лучшие!
  • Вам дякую. Це було неперевершено
  • Какие вы милые
  • Юра мачо
  • Все дружина контролює
  • Вы большие молодцы
  • Классные все!
  • Ви всі чудові

Юрия расрогали теплые отзывы от поклонников и он в ответ также поблагодарил их. "Дякую всім вам за такі приємні слова!" - написал актер.

Скриншот комментариев

Также фото с Катей и Юрием появилось на страничке Ольги Сумской в Instagram. Шоумен нежно обнимает жену за талию и держит в руках букет цветов. На телеведущей – классическая белая блузка с коротким рукавом и лаконичная юбка-миди ассиметричного кроя с флористическим принтом.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в компании актеров-друзей (instagram.com/olgasumska)

Ранее Катя Осадчая показала, как оригинально прощается с летом.

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