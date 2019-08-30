"Жена все контролирует": Осадчая наведалась на работу к Горбунову

Телеведущая пришла на спектакль с участием звезд
Катя Осадчая и Юрий Горбнов неразлучны на работе, дома и на отдыхе. Пара трепетно и нежно поддерживает друг друга и не стесняется демонстировать чувства на публике. Например, недавно она трепетно поздравила любимого мужчину с днем рождения. Кроме всего прочего, Юрий – профессиональный актер и играет в театре и кино, а его жена, кстати, в прошлом успешная модель, старается не пропускть спектакли с участием мужа. Так, Катя пришла в один из киевких татров , чтобы поддержать мужа и его коллег, а таккже насладится зрелищем на сцене.
На странице в Intagram Юрий опубликовал снимок с женой и звездными коллегами- Лилией Ребрик, Ольгой Сумской и ее мужем, актером Виталием Борысюком. Кстати, снимок сделала Катя, которую можно увидеть на переднем плане. Теледива выглядела максимально естественно, а на ее лице небыло макияжа.
"Грали Чехова на сцені театру ім.Івана Франка! Дякуємо, чудова публіка!" - подписал групповое фото вдохновленный и счастливый Юрий.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в компании актеров-друзей (instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники поспешили поделится впечатлениями от увиденного на сцене, а также не удержались от комментариев в адрес шоумена и его жены.
Юрия расрогали теплые отзывы от поклонников и он в ответ также поблагодарил их. "Дякую всім вам за такі приємні слова!" - написал актер.
Скриншот комментариев
Также фото с Катей и Юрием появилось на страничке Ольги Сумской в Instagram. Шоумен нежно обнимает жену за талию и держит в руках букет цветов. На телеведущей – классическая белая блузка с коротким рукавом и лаконичная юбка-миди ассиметричного кроя с флористическим принтом.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в компании актеров-друзей (instagram.com/olgasumska)
Ранее Катя Осадчая показала, как оригинально прощается с летом.