"Жена все контролирует": Осадчая наведалась на работу к Горбунову

Катя Осадчая и Юрий Горбнов неразлучны на работе, дома и на отдыхе. Пара трепетно и нежно поддерживает друг друга и не стесняется демонстировать чувства на публике. Например, недавно она трепетно поздравила любимого мужчину с днем рождения. Кроме всего прочего, Юрий – профессиональный актер и играет в театре и кино, а его жена, кстати, в прошлом успешная модель, старается не пропускть спектакли с участием мужа. Так, Катя пришла в один из киевких татров , чтобы поддержать мужа и его коллег, а таккже насладится зрелищем на сцене.

На странице в Intagram Юрий опубликовал снимок с женой и звездными коллегами- Лилией Ребрик, Ольгой Сумской и ее мужем, актером Виталием Борысюком. Кстати, снимок сделала Катя, которую можно увидеть на переднем плане. Теледива выглядела максимально естественно, а на ее лице небыло макияжа.

"Грали Чехова на сцені театру ім.Івана Франка! Дякуємо, чудова публіка!" - подписал групповое фото вдохновленный и счастливый Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в компании актеров-друзей (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники поспешили поделится впечатлениями от увиденного на сцене, а также не удержались от комментариев в адрес шоумена и его жены.

Мы были! Вы великолепны

Вы лучшие!

Вам дякую. Це було неперевершено

Какие вы милые

Юра мачо

Все дружина контролює

Вы большие молодцы

Классные все!

Ви всі чудові

Юрия расрогали теплые отзывы от поклонников и он в ответ также поблагодарил их. "Дякую всім вам за такі приємні слова!" - написал актер.

Скриншот комментариев

Также фото с Катей и Юрием появилось на страничке Ольги Сумской в Instagram. Шоумен нежно обнимает жену за талию и держит в руках букет цветов. На телеведущей – классическая белая блузка с коротким рукавом и лаконичная юбка-миди ассиметричного кроя с флористическим принтом.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в компании актеров-друзей (instagram.com/olgasumska)

Ранее Катя Осадчая показала, как оригинально прощается с летом.