"Дружина все контролює": Осадча навідалася на роботу до Горбунову

Катя Осадча та Юрій Горбнов нерозлучні на роботі, удома і на відпочинку. Пара трепетно і ніжно підтримує один одного і не соромиться демонстировать почуття на публіці. Наприклад, нещодавно вона трепетно привітала коханого чоловіка з днем народження. Крім усього іншого, Юрій – професійний актор і грає в театрі і кіно, а його дружина, до речі, в минулому успішна модель, намагається не пропускть вистави з участю чоловіка. Так, Катя прийшла в один із киевких татров , щоб підтримати чолоіка та його колег, а таккже насолодитися видовищем на сцені.

На сторінці в Intagram Юрій опублікував знімок з дружиною і зірковими колегами - Лілією Ребрик, Ольгою Сумською та її чоловіком, актором Віталієм Борисюком. До речі, знімок зробила Катя, яку можна побачити на передньому плані. Теледіва виглядала максимально природно, а на її обличчі не було макіяжу.

"Грали Чехова на сцені театру ім.Івана Франка! Дякуємо, чудова публіка!" - підписав групове фото натхненний і щасливий Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у компанії акторів-друзів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники поспішили поділитися враженнями від побаченого на сцені, а також не утрималися від коментарів на адресу шоумена і його дружини.

Ми були! Ви прекрасні

Ви найкращі!

Вам дякую. Це було неперевершено

Які ви милі

Юра мачо

Всі дружина контролює

Ви великі молодці

всі Класні!

Ви всі чудові

Юрія разчулили теплі відгуки від шанувальників і він у відповідь також подякував їх. "Дякую всім вам за такі приємні слова!" - написав актор.

Скріншот коментарів

Також фото з Катею і Юрієм з'явилося на сторінці Ольги Сумської Instagram. Шоумен ніжно обіймає дружину за талію і тримає в руках букет квітів. На телеведучій – класична біла блузка з коротким рукавом і лаконічна спідниця-міді асиметричного крою з флористичним принтом.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у компанії акторів-друзів (instagram.com/olgasumska)

Раніше Катя Осадча показала як оригінально прощається з літом.