"Дружина все контролює": Осадча навідалася на роботу до Горбунову

Телеведуча прийшла на спектакль за участю зірок
Катя Осадча та Юрій Горбнов нерозлучні на роботі, удома і на відпочинку. Пара трепетно і ніжно підтримує один одного і не соромиться демонстировать почуття на публіці. Наприклад, нещодавно вона трепетно привітала коханого чоловіка з днем народження. Крім усього іншого, Юрій – професійний актор і грає в театрі і кіно, а його дружина, до речі, в минулому успішна модель, намагається не пропускть вистави з участю чоловіка. Так, Катя прийшла в один із киевких татров , щоб підтримати чолоіка та його колег, а таккже насолодитися видовищем на сцені.
На сторінці в Intagram Юрій опублікував знімок з дружиною і зірковими колегами - Лілією Ребрик, Ольгою Сумською та її чоловіком, актором Віталієм Борисюком. До речі, знімок зробила Катя, яку можна побачити на передньому плані. Теледіва виглядала максимально природно, а на її обличчі не було макіяжу.
"Грали Чехова на сцені театру ім.Івана Франка! Дякуємо, чудова публіка!" - підписав групове фото натхненний і щасливий Юрій.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у компанії акторів-друзів (instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники поспішили поділитися враженнями від побаченого на сцені, а також не утрималися від коментарів на адресу шоумена і його дружини.
Юрія разчулили теплі відгуки від шанувальників і він у відповідь також подякував їх. "Дякую всім вам за такі приємні слова!" - написав актор.
Скріншот коментарів
Також фото з Катею і Юрієм з'явилося на сторінці Ольги Сумської Instagram. Шоумен ніжно обіймає дружину за талію і тримає в руках букет квітів. На телеведучій – класична біла блузка з коротким рукавом і лаконічна спідниця-міді асиметричного крою з флористичним принтом.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у компанії акторів-друзів (instagram.com/olgasumska)
Раніше Катя Осадча показала як оригінально прощається з літом.