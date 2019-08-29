В поисках звезд: Катя Осадчая пожаловалась на работу новой Рады с журналистами

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая отправилась в Раду с программой "Світське життя"

Катя Осадчая также не смогла пропустить самое важное событие сегодняшнего дня - первый день работы Верховной Рады 9-го созыва (29 августа). Телеведущая программы “Світське життя” также посетила парламентские кулуары, чтобы пообщаться с новоиспеченными депутатами. Тем более, что в Раде нового созыва немало представителей шоу-бизнеса. К примеру, среди депутатов можно увидеть экс-”кварталовца” Юрия “Юзика” Корявченкова, шоумена Николая Тищенко, ведущего Александра Скичко и других. Поэтому не удивительно, почему светская телеведущая также посетила Раду.

При этом новый выпуск должен получится действительно интересным. Так, Осадчая не только “традиционно” образ показала, но и уже пожаловалась на организацию работы с журналистами в день торжественного заседания новой Рады.

На своей страничке в сети instagram, а разделе сториз телеведущая опубликовала парочку видео, сделанных под стенами и внутри здания Рады на ул. Грушевского в Киеве.

На первом видео Осадчая показала длинную очередь из журналистов, которые пытаются получить пресс-аккредитацию для входа в здание украинского парламента. Телеведущая подчеркнула, что простояла в очереди 50 минут!

Скриншоты: instagram.com/kosadcha

Далее телеведущая отметила, что журналистам приходится толпится на одном этаже.

“Новая рада - новые правила. Журналисты, скорее всего, больше не будут работать в кулуарах второго этажа, сегодня на повестке дня есть принятие изменений…. на торжественном открытии доступ в кулуары уже закрыт…. Ааа… это ж “свобода слова”, валим на Шуфрича”, - пишет Осадчая.

Скриншот: instagram.com/kosadcha

Конечно же, телеведущая и свой образ показала. Хотя и не полностью. Для посещения Рады Осадчая выбрала цвет победы - красный! Красное платье, туфли, шляпка, в ушках - белые серьги. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Катя Осадчая посетила первый день работы Верхровной Рады Украины нового созыва (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая оригинально прощается с летом. Телеведущая отметила, что готова вернуться к работе после длительных каникул. И возвращается Осадчая стильно - в роскошном платье.