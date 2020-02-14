Жаркую Лесю Никитюк в купальнике сравнили с Дженнифер Энистон

Леся Никитюк всегда с юмором подходит ко всему, за что бы ни бралась. Поклонники обожают ее за ироничность позитив, который ведущая буквально излучает. Так, Леди Ле обожает интриговать подписчиков и время от времени подливать масла в огонь слухам о личной жизни. Например, во время отдыха с подругой в ОАЭ она внезапно показала округлившийся животик. Хоть Леся вернулась в Киев, она продолжает делиться фото из отпуска.

Так, теледива решила поздравить поклонников с Днем влюбленных. Для этого она выбрала пляжное селфи. В кадре – ведущая в лифе от купальника и с бокалом в руке. Она наклонилась к камере и улыбается в объектив.

"Выпьем за ЛЮБОВЬ", - написала шоувумен под постом. Поклонники Леди Ле ринулись тут же ее поздравлять с Днем Святого Валентина и желать обрести личное счастье и встретить любимого и единственного.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Не обошлось и без цунами комплиментов. Также Лесю сравнили с актрисой Дженнифер Энистон, которая, кстати, недавно разделась для обложки глянца и поразила прекрасной формой.

На Дженифер Энистон похожа

Купальник класс

Ты классная,прикольная

Богиня красоты

Зайченок

Леся,кохання палкого і справжнього,щоб голова йшла кругом не від шампанського!

Леся,ти нереальна красотка

Богиня

Красота

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк представила премьеру композиции "Ямы", которая стала саундтреком к авторскому тревел-шоу звезды под названием LeМаршрутка. Леди Ле настроена решительно и даже намекает поклонникам на запись целого альбома.