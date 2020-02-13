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Написала хитяру: Леся Никитюк в пиджаке на голое тело представила премьеру песни

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.02.2020 - 10:26
Написала хитяру: Леся Никитюк в пиджаке на голое тело представила премьеру песни
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая попробовала себя в роли певицы и собралась записать альбом

Леся Ниитюк не скрывает, что любит петь. Причем звезда часто делает это за рулем, делая каверы на известные хиты. Поклонники давно говорили ведущей, что у нее отличный голос и ей следует попробовать свои силы в шоу-бизнесе. И вот, Леди Ле решилась – она записала песню "Ямы" для своего авторского тревел-шоу LeМаршрутка, которая стала саундтреком. Леся анонсировала премьеру на своем YouTube-канале.

Пост с неожиданной новостью Леся сопроводила эффектным фото. На снимке она позирует в стильном темно-синем брючном костюме в тонкую полоску, причем пиджак надет на голое тело. Волос Леди Ле уложены на бок, на лице виден загар, макияж в нюдовых тонах.

"Хватит петь в караоке. P.S. Спасибо огромное композитору Руслану Квинте и певице Татьяне Решетняк. А еще всей съемочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которой была написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор! Без вас точно песни б не было. Надеюсь, вам понравится, ведь еще 8 песен и будет альбом", - пообещала звезда.

Написала хитяру: Леся Никитюк в пиджаке на голое тело представила премьеру песни

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонникам теледивы понравился первый хит Леси и они заверили, что уже успели полюбить композицию. Не обошлось и без комплиментов образу шоувумен.

  • Леся, що ти наробила?! Тепер весь день крутиться в голові ця мелодія! Чекаємо на співочу кар'єру!
  • Голос мил
  • Крута
  • Круто. Надо послушать
  • Дуже сподобалось. Швидше б альбом. Натхнення вам і авторам
  • Песня просто супер, мне понравилось с первого раза. Так держать
  • Пісня крута, ти молодець що написала таку ХІТяру
  • Этот стиль твой
  • Красотка

Скриншот комментариев

Видео: YouTube/ Леся Никитюк

Напомним, что Леся Никитюк рассекретила свою диету, которая помогает звезде держать себя в форме.

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