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В микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянца

Lite » Мода 12.02.2020 - 18:34
В микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянца
Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Звезда украсила выпуск Interview

Дженнифер Энистон, которая вчера принимала поздравления в честь своего дня рождения, под вечер порадовала поклонников новой яркой фотосессией. Причем весьма откровенной. 51-летняя звезда украсила мартовский выпуск журнала Interview.

"Спасибо @interviewmag за этот сюрприз ко дню рождения. Я понятия не имела, что это выйдет сегодня. Чувствую гордость и честь праздновать с этой обложкой. Благодарна команде за прославление женщины в любом возрасте... Оказывается, 51 – это довольно весело", – написала актриса в своем микроблоге и поблагодарила всех причастных к материалу. В том числе и Сандру Баллок, которая провела интервью, выведав у Дженнифер массу интересных подробностей ее жизни.

В микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянца

В микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянцаЭнистон украсила новую обложку (фото: instagram.com/jenniferaniston)

"Как только вы думаете, что знаете все о Дженнифер Энистон, она вас удивляет. Одна из немногих актрис, которая сумела перенесли карьеру с маленького экрана на большой и обратно, наша звезда на мартовской обложке оставалась магнитом для папарацци и объектом нашего восхищения на протяжении половины ее жизни. Но, как она рассказывает своему другу и собутыльнику Сандре Баллок, правда страннее, чем таблоиды...", – заинтриговали на странице глянца.

В микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянцаВ микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянцаВ микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянца

Актриса все так же стройна (фото: instagram.com/jenniferaniston)

На обложке она предстала в микрошортах, объемной кожаной куртке и кожаных ботфортах. С помощью откровенных и порой вызывающих нарядов Джен в который раз продемонстрировав свою безупречную фигуру и стройные ноги. Она примерила кожаную облегающую юбку, атласный кроп-топ, белую рубашку, расстегнутую на груди, черное платье с соблазнительными вырезами… Выглядит звезда "Утреннего шоу" просто потрясающе!

В микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянцаВ микрошортах и ботфортах: 51-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для глянца

Дженнифер выглядит просто шикарно! (фото: instagram.com/jenniferaniston)

В интервью она рассказала о своем детстве, планах на жизнь и мечтах. Так, актриса в своей привычной позитивной манере поведала о том, что хочет быть здоровой и счастливой до глубокой старости. А еще в ее идеальной картине мира слышен шум океана, смех детей, звон льда о стакан и запах вкусной еды.

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