Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила "беременный" животик

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала заметно округлившийся животик

Леся Никитюк расслабляется на пляже в Абу-Даби и весело проводит время с подругой Лией. Девушки осваивают различные спортивные активности, в том числе и непривычные новые виды спорта, загорают, веселяться и пробуют местную кухню. Похоже, последнее не прошло даром, ведь стройная Леди Ле внезапно показала на фото внушительный живот!

На свежем снимке в Instagram Леся позирует вместе с подругой на пляже. На ведущей – нежно-розовый бикини, который позволил ей продемонстрировать заметно округлившийся животик. Впрочем, у Лии также имеются округлости в районе талии. Пляжное фото вышло весьма неоднозначным и даже провокационным. Девушки сидят на шезлонгах и "меряются" животиками.

"Не повезло с фигурой, повезло с подругой! Отмечай подругу, которую вечно пучит", - с юмором подписала она пляжный снимок и добавила хэштег #ледиЖир.

Полностью фото можно увидеть тут

В комментариях поклонники тут же выдвинули версию о беременности, а многие уточнили, что Лесе идет "интересное положение".

Это намек

Меньше кушать надо, Леся

Леся, ты уже готова к беременности

Ты беременна?

Красотка

Как у таких худишек так получилось надуть такие пузища

На якому місяці Леся? Бачу,що п'ятий? Якщо не помиляюся

Ну ви бомби, класні чіки

Класнючі

Скриншот комментариев

В InstaStories Леди Ле показала фото из тренажерного зала в формате “до" и "после". Она позировала в спортивном топе и лосинах и также демонстрировала округлые формы.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.