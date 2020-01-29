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Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила "беременный" животик

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.01.2020 - 15:35
Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила "беременный" животик
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала заметно округлившийся животик

Леся Никитюк расслабляется на пляже в Абу-Даби и весело проводит время с подругой Лией. Девушки осваивают различные спортивные активности, в том числе и непривычные новые виды спорта, загорают, веселяться и пробуют местную кухню. Похоже, последнее не прошло даром, ведь стройная Леди Ле внезапно показала на фото внушительный живот!

На свежем снимке в Instagram Леся позирует вместе с подругой на пляже. На ведущей – нежно-розовый бикини, который позволил ей продемонстрировать заметно округлившийся животик. Впрочем, у Лии также имеются округлости в районе талии. Пляжное фото вышло весьма неоднозначным и даже провокационным. Девушки сидят на шезлонгах и "меряются" животиками.

"Не повезло с фигурой, повезло с подругой! Отмечай подругу, которую вечно пучит", - с юмором подписала она пляжный снимок и добавила хэштег #ледиЖир.

Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила &quot;беременный&quot; животик

Полностью фото можно увидеть тут

В комментариях поклонники тут же выдвинули версию о беременности, а многие уточнили, что Лесе идет "интересное положение".

  • Это намек
  • Меньше кушать надо, Леся
  • Леся, ты уже готова к беременности
  • Ты беременна?
  • Красотка
  • Как у таких худишек так получилось надуть такие пузища
  • На якому місяці Леся? Бачу,що п'ятий? Якщо не помиляюся
  • Ну ви бомби, класні чіки
  • Класнючі

Скриншот комментариев

В InstaStories Леди Ле показала фото из тренажерного зала в формате “до" и "после". Она позировала в спортивном топе и лосинах и также демонстрировала округлые формы.

Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила &quot;беременный&quot; животик

Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила &quot;беременный&quot; животик

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.

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