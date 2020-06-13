Очень жарко: Тина Кароль обнажила покатые бедра и завела сеть откровнным фото в ультрамини

Тина Кароль дразнит поклонников откровенными фотосетами на грани – ее образы невероятно сексуальные, но эстетичные и выглядят чувственно и соблазнительно. Она демонстрирует на камеру все достоинства своей аппетитной подтянутой фигуры и не боиться позировать без белья, а с наступлением тепла фото украинской поп-дивы стали еще более жаркими. Так, на новом снимке счастливая певица покрасовалась в платье-мини и приняла супероткровенную позу, засветив бедра и стройные ножки.

Тина подтянула одну ногу к груди, позволив платью подскочить вверх и обнажить больше, чем предусмотрено для посторонних глаз… Она лучезарно улыбается, а полоска солнечного света падает на ее лицо, озаряя его черты. Артистка сделала пшную объемную прическу, а макиж предпочла в мягких и естественных тонах. Звезда обычно не подписвает кадры, предпочитая отмечать лишь фотографа.

Поклонники певицы сообщили ей, что он нового фото у них перехватило дыхание и не жалели эпитетов, описывая ее красоту.

Тина Кароль показала соблазнительное фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Сменила профессию: Тина Кароль внезапно стала героиней нового сезона популярного сериала

Ух какая женщина, какая женщина

Сердечный приступ от такой красоты

Невероятно красивая

Тина, ты бомба

Розкішна

Тина огонь

Ніжна і спокуслива

Нереальная

Прелесть

Фантастичная

Такая счастливая

Прекрасная

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала свой пресс и плоский животик во время эффектного фотосета среди зелени.