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Очень жарко: Тина Кароль обнажила покатые бедра и завела сеть откровнным фото в ультрамини

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Певица показала стройные ножки

Тина Кароль дразнит поклонников откровенными фотосетами на грани – ее образы невероятно сексуальные, но эстетичные и выглядят чувственно и соблазнительно. Она демонстрирует на камеру все достоинства своей аппетитной подтянутой фигуры и не боиться позировать без белья, а с наступлением тепла фото украинской поп-дивы стали еще более жаркими. Так, на новом снимке счастливая певица покрасовалась в платье-мини и приняла супероткровенную позу, засветив бедра и стройные ножки.

Тина подтянула одну ногу к груди, позволив платью подскочить вверх и обнажить больше, чем предусмотрено для посторонних глаз… Она лучезарно улыбается, а полоска солнечного света падает на ее лицо, озаряя его черты. Артистка сделала пшную объемную прическу, а макиж предпочла в мягких и естественных тонах. Звезда обычно не подписвает кадры, предпочитая отмечать лишь фотографа.

Поклонники певицы сообщили ей, что он нового фото у них перехватило дыхание и не жалели эпитетов, описывая ее красоту.

Тина Кароль показала соблазнительное фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Сменила профессию: Тина Кароль внезапно стала героиней нового сезона популярного сериала

  • Ух какая женщина, какая женщина
  • Сердечный приступ от такой красоты
  • Невероятно красивая
  • Тина, ты бомба
  • Розкішна
  • Тина огонь
  • Ніжна і спокуслива
  • Нереальная
  • Прелесть
  • Фантастичная
  • Такая счастливая
  • Прекрасная

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала свой пресс и плоский животик во время эффектного фотосета среди зелени.

Автор: Lite

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