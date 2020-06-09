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Грани соблазна: Тина Кароль взволновала изгибами и оголила животик на чувственных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2020 - 14:37
Грани соблазна: Тина Кароль взволновала изгибами и оголила животик на чувственных фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица поделилась чувственными кадрами из нового фотосета

Тина Кароль с послаблением карантинных мер активно приступила к работе. Так, она записвает новые песни. А теперь еще и снимается в фотосетах. Причем каждый следующий еще более горячий, чем предыдущий! Украинская поп-дива будоражит поклонников обнаженными фото, которые выглядят подчеркнуто эстетично и соблазнительно одновременно. Недавно она снялась на лоне природы среди зеленых пейзажей в топе и показала плоский животик, а теперь решила опубликовать больше кадров пикантного фотосета.

Так, в разделе Instastories она разместила фото, на которых можно рассмотреть ее стройную подтянутую фигуру и сексуальные изгибы с разных ракурсов. На снимках Тина позирует в короткой блузке-топе на затяжках в области декольте и длинным рукавом и юбке , позволившей ей сделать акцент на прессе. На ножках – открытые босоножки с тонкими ремешками.

Певица принимала эффектные и соблазнительные позы. Но в каждой из них выглядела гармонично и естественно.

Грани соблазна: Тина Кароль взволновала изгибами и оголила животик на чувственных фото

Грани соблазна: Тина Кароль взволновала изгибами и оголила животик на чувственных фото

Грани соблазна: Тина Кароль взволновала изгибами и оголила животик на чувственных фото

Грани соблазна: Тина Кароль взволновала изгибами и оголила животик на чувственных фото

Грани соблазна: Тина Кароль взволновала изгибами и оголила животик на чувственных фото

Тина Кароль устроила соблазнительную фотосессию прямо на улице (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, Тина усердно занимается спортом и регулярно делает упражнения на растяжку и гибкость. Она делится с поклонниками короткими видео в ускоренном режиме, на которых показывает комплекс упражнений для поддержания идеальной формы.

Напомним, что ранее показала отличную растяжку на пикантном фото с элегантном брючном костюме. Следует заметить, что под ансамблем не было белья и поклонники смогли частично рассмотреть обнаженный бюст звезды.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Тина Кароль
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