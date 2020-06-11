Сменила профессию: Тина Кароль внезапно стала героиней нового сезона популярного сериала

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица получила одну и ролей в новом сезоне украинского сериала

Тина Кароль с удовольствием примеряет на себя новые амплуа. Она не только певица и автор песен, музыкальный продюсер престижной украинской премии, но и актриса. Звезда уже успела сыграть главную роль в короткометражке, котрая принесла ей победу на международном фестивале. Похоже, полученный опыт понравился певице и она с готовностью решила его повторить.

Так, Тина задействована в съемках второго сезона комедийного сериала "Великі Вуйки" на канале 1+1, который успел полюбиться украинским зрителям. Ведущий, актер, а по совместительству креативный продюсер проекта Юрий Горбунов заинтриговал заявлением о том, что в новых сериях можно будет увидеть популярных звезды украинского шоубизнеса. Одной из них и стала поп-дива Тина Кароль.

На первых фото со съемочной площадки певица предстала в женственных и соблазнительных образах. На ней – пестрое платье с юбкой из бахромы, которая позволят рассмотреть ножки артистки, а также черный облегающий комбинезон.

Тина Кароль и Юрий Горбунов на съемках сериала "Великі Вуйки" (фото: пресс-служба)

"Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя, будто в кругу семьи. Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера - это то, чего так не хватало во время карантина", - поделилась первыми впечатлениями звезда.

Тина Кароль сыграла одну из ролей в новом сезоне украинского сериала (фото: пресс-служба)

Какая роль досталась певице, пока держиться в секрете. К слову, в прошлом сезоне к творческой группе присоединились Надежда Мейхер, котрая сыграла избранницу персонажа Горбунова, Ивана, - Галину. В новом сезоне зрителей ждет немало крутых поворотов и приключений, а увидеть, чем это закончится можно будет уже осенью.

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Автор: Lite