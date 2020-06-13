Дуже жарко: Тіна Кароль оголила похилі стегна і завела мережа откровнным фото в ультраміні

Тіна Кароль дражнить шанувальників відвертими фотосетами на межі – її образи дуже сексуальні, але естетичні і виглядають чуттєво і спокусливо. Вона демонструє на камеру всі достоїнства своєї апетитною підтягнутою фігури і не боїться позувати без білизни, а з настанням тепла фото української поп-дви стали ще більш спекотними. Так, на новому знімку щаслива співачка покрасувалася у сукні-міні і прийняла супервідверту позу, засвітивши стегна і стрункі ніжки.

Тіна підтягла одну ногу до грудей, дозволивши сукні підскочити вгору і оголити більше, ніж передбачено для сторонніх очей... Вона променисто посміхається, а смужка сонячного світла падає на її обличчя, опромінюючи його риси. Артистка зробила пшную об'ємну зачіску, а макиж обрала в м'яких та природних тонах. Зірка зазвичай не подписвает кадри, зазначаючи лише фотографа.

Шанувальники співачки повідомили їй, що він нового фото у них перехопило подих і не шкодували епітетів, описуючи її красу.

Тіна Кароль показала спокусливе фото (фото: instagram.com/tina_karol)

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Ух яка жінка, яка жінка

Серцевий напад від такої краси

Неймовірно красива

Тіна, ти бомба

Розкішна

Тіна вогонь

Ніжна і спокуслива

Нереальна

Чарівність

Фантастичная

Така щаслива

Прекрасна

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