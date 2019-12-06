"Заявила, что мне 18!" Маша Ефросинина показала, как подкупить ее комплиментами

Ведущая поделилась забавным видео
Маша Ефросинина может похвастаться цветущим внешним видом и стройными формами. 40-летняя ведущая признается, что относится к своему возрасту с юмором и философски. Поклонники неоднократно отмечали, что звезда выглядит потрясающе - молодо, стильно и подтянуто. Словно в подтверждение этому, ведущая получила неожиданный комплимент от 5-летней дочки шоумена Юрия Ткача Лизы.
Маша опубликовала в Instagram забавное видео, на котором сидит возле туалетного столика в гримерной и ведет с девочкой шуточный диалог.
"И пускай тут я похожа на вахтершу, малышка Лиза совершенно серьезно заявила, что, по ее мнению, мне 18 лет! Ну, ведь замечательная же девочка", - подписала по-доброму веселый ролик Маша.
На видео Маша и Лиза ведут откровенный диалог. Воодушевленная комплиментом ведущая "назначила" девочку лучшей подругой.
"Моя любимая девочка. Теперь мы подружки с тобой навсегда. Садись ко мне, я тебе все разрешаю брать. Мне 18! Моя зайка! Все бери, все!" - предложила теледива.
"Я могу подарить тебе своего сыночка. Ему тоже 5. Он очень симпатичный", – пообещала ведущая. "Не за такие подарки мы называем цифру 18", - подыграл Маше Юрий.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники звезды заверили ее, что девочка говорит истинную правду, а также "сосватали" Лизу сыну ведущей Саше.
Скриншот комментариев
Напомним, что Маша Ефросинина предстала в глазах сына супер героем.