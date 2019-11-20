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Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу

Lite » Мода 20.11.2019 - 16:52
Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина также сделала фото с Кароль и Осадчей

Маша Ефросинина стала звездной гостьей почетной церемонии BEST FASHION AWARDS 2019, которая состоялась 19 ноября вечером в Киеве. Более того, Маша не просто посетила светскую вечеринку, но также выступила в роли ведущей почетной церемонии. Отметим, что соведущим Ефросининой был Юрий Горбунов.

Перед гостями вечера именитая украинская телеведущая в буквальном смысле блистала. Ефросинина выбрала черное платье, обильно декорированное блестками, с пышной развевающейся юбкой. При этом платье - полупрозрачное, демонстрирует стройные ножки своей обладательницы. Под платьем - боди. Также талию подчеркивает тонкий поясок. На ножках телеведущей - серебряные босоножки на тонкой шпильке. Образ довершает серебряный блестящий клатч.

К слову, стоимость платья, в котором блистала Ефросинина, составляет $2725.

Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу

Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу

“До сих пор ни одна церемония в Киеве не может сравниться с #BFA по дисциплине вечернего дресс-кода. Ещё бы, как нарушить, если ты на главной #fashion вечеринке года) А когда ты ещё и в загадочном смелом платье, то внимание обеспечено! Королевские ощущения в нем - мои”, - подписала серию фото Ефросинина.

Конечно же, Ефросинина также сделала парочку фото с другими звездными гостями вечера. Напомним, что в этот вечер Тина Кароль с внушительным декольте блистала в мужской компании! Певица позировала перед камерами в роскошном вечернем платье белого цвета.

Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу

Кароль и Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу

Маша Ефросинина и Катя Осадчая (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники Ефросининой поспешили оставить немало приятных отзывов и комплиментов:

  • “Вау! Супер-платье на шикарном теле! Где можно взять такое платье?”
  • “Платье! Вы в нем шикарно выглядите”
  • “Платье очень красивое. Машенька, вам она к лицу. Красавица”
  • “Очень красивое платье”
  • “Ох и девочки красотки”
  • “Какая же Вы красивая!”
  • “Вы просто богиня! И причёска, и платье - восторг!”
  • “Платье просто бомбезное. Маша, Вы в нем как принцесса”

Супер-платье на шикарном теле: Ефросинина в платье за $2700 перевоплотилась в принцессу

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина дала мощный жизненный толчок.

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