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"Для сына я - супер герой!" Маша Ефросинина потрясла мощной мотивационной речью

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 17:34
"Для сына я - супер герой!" Маша Ефросинина потрясла мощной мотивационной речью
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая провела мотивационную встречу

Маша Ефросинина – не только профессиональная ведущая, мотивационный оратор и спикер, а еще и заботливая и понимающая мама. Старшую дочь Нану теледива показыват редко – девочка не любит "светиться" в соцсетях, а вот сыночек Саша – завсегдатай маминой ленты в Instagram. Поклонники Маши давно знают, что мальчик мечтает стать полицейским и питает к этой профессии особый интерес. Так, ведущей выпала возможнность стать героем для сына – она провела встречу с женщинами-работниками правоохраниительных органов.

Маша пришла на ивент в сдержанном бежевом костюме с удлиненным приталенным пиджаком. Макияж – максимально естественный, волосы гладко зачесаны.

"После этих фото, для сына я - супер герой! Теперь он думает, что я лично знаю всех полицейских мира, и мы можем ходить к ним в гости", - написала Маша.

&quot;Для сына я - супер герой!&quot; Маша Ефросинина потрясла мощной мотивационной речью

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также она выразила восхищение женщинами в полицейской форме и отметила, что выступать перед ними с мотивацинной речью – огромная отвественность.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день мои выступления городами Украины насчитывают встречи с более чем 30 тысячами женщин, стоять на сцене перед тремя сотнями представительниц правоохранительных органов - большая ответственность! Ведь что я могу сказать женщине, которая в свое время приняла решение меня защищать? При этом осталась чьей-то мамой и женой, дочерью и крестной.... Я могу только перед ней преклоняться", - написала взволнованная ведущая.

Маша Ефросинина навстрече с женщинами-полицейскими (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях участницы встречи поблагодарили Машу за ее вдохновляющие слова, а подписчики звезды заверили, что она – супер-мама.

  • Маріє, дякую Вам за цю зустріч! Це так надихає, а головне що просто і життєво, адже ми у формі захисниці, а знімаючи її такі ж люди як і всі, зі своїми проблемами та перемога, успіхами та невдачами як на роботі так і вдома!
  • Стать для сына супер героем - это дорогого стоит
  • Маша, Ви неймовірні!
  • Восхищаюсь! Тронуло до слез!
  • Маша, Саша прав - Мама-супер!
  • Да, сын прав - Вы super

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина высказалась о своем возрасте, а также порассуждала о внешнем виде.

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Новости Украины Маша Ефросинина
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