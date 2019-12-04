"Для сына я - супер герой!" Маша Ефросинина потрясла мощной мотивационной речью

Ведущая провела мотивационную встречу
Маша Ефросинина – не только профессиональная ведущая, мотивационный оратор и спикер, а еще и заботливая и понимающая мама. Старшую дочь Нану теледива показыват редко – девочка не любит "светиться" в соцсетях, а вот сыночек Саша – завсегдатай маминой ленты в Instagram. Поклонники Маши давно знают, что мальчик мечтает стать полицейским и питает к этой профессии особый интерес. Так, ведущей выпала возможнность стать героем для сына – она провела встречу с женщинами-работниками правоохраниительных органов.
Маша пришла на ивент в сдержанном бежевом костюме с удлиненным приталенным пиджаком. Макияж – максимально естественный, волосы гладко зачесаны.
"После этих фото, для сына я - супер герой! Теперь он думает, что я лично знаю всех полицейских мира, и мы можем ходить к ним в гости", - написала Маша.
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Также она выразила восхищение женщинами в полицейской форме и отметила, что выступать перед ними с мотивацинной речью – огромная отвественность.
"Несмотря на то, что на сегодняшний день мои выступления городами Украины насчитывают встречи с более чем 30 тысячами женщин, стоять на сцене перед тремя сотнями представительниц правоохранительных органов - большая ответственность! Ведь что я могу сказать женщине, которая в свое время приняла решение меня защищать? При этом осталась чьей-то мамой и женой, дочерью и крестной.... Я могу только перед ней преклоняться", - написала взволнованная ведущая.
Маша Ефросинина навстрече с женщинами-полицейскими (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
В комментариях участницы встречи поблагодарили Машу за ее вдохновляющие слова, а подписчики звезды заверили, что она – супер-мама.
Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина высказалась о своем возрасте, а также порассуждала о внешнем виде.