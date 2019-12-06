"Заявила, що мені 18!" Маша Єфросиніна показала, як підкупити її компліментами

Маша Єфросиніна може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункими формами. 40-річна ведуча зізнається, що відноситься до свого віку з гумором і по-філософськи. Шанувальники неодноразово зазначали, що зірка виглядає приголомшливо - молодо, стильнно і підтягнуто. Немов на підтвердження цього, ведуча отримала несподіваний комплімент від 5-річної доньки шоумена Юрія Ткача Лізи.

Маша опублікувала в Instagram веселе відео, на якому сидить біля туалетного столика в гримерці і веде з дівчинкою жартівливий діалог.

"І нехай тут я схожа на вахтершу, малятко Ліза цілком серйозно заявила, що, на її думку, мені 18 років! Ну, чудова дівчинка", - підписала по-доброму веселий ролик Маша.

На відео Маша та Ліза ведуть відвертий діалог. Натхнена компліментом ведуча "призначила" дівчинку найкращою подругою.

"Моя улюблена дівчинка. Тепер ми подружки з тобою назавжди. Сідай до мене, я тобі все дозволяю брати. Мені 18! Моя зайка! Все бери, все!" - запропонувала теледіва.

"Я можу подарувати тобі свого синочка. Йому теж 5. Він дуже симпатичний", – пообіцяла ведуча. "Не за такі подарунки ми називаємо цифру 18", - підіграв Маші Юрій.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники зірки запевнили її, що дівчинка каже істинну правду, а також "посватали" Лізу синові ведучої Саші.

Ну а що, гарна невістка. Правильно з дитинства потрібно виховувати правильну дружину для сина

Невістки, вони вже хитренькі трошки!

З уст немовляти істина

Ви дуже красива без макіяжу!

Дитина брехати не буде, адже "вустами немовляти глаголить істина". Згодна з нею на всі 100

Ви прекрасна. І Лізі теж чудова

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Нагадаємо, що Маша Єфросиніна постала в очах сина супер героєм.