На зависть всем! 45-летняя Ева Лонгория демонстрирует идеальную фигуру в соблазнительном купальнике

Ева Лонгория, которая стала мамой почти 2 года назад, вовсю наслаждается материнством. Она регулярно выкладывает в сеть трогательные посты со своим сыном Санти, в котором души не чает. Периодически звезда «Отчаянных домохозяек» показывает кадры и с мужем. Недавно они отметили годовщину свадьбы – праздник они устроили, несмотря на карантин, роскошный. В сети Ева показала несколько видео, поблагодарив всех причастных к нему. Не устает 45-летняя актриса радовать своих поклонников и стильными нарядами. А также, что еще важнее, – просто идеальной фигурой.

Ева все так же соблазнительна (фото: instagram.com/evalongoria)

В этот раз Лонгория продемонстрировала фото, на котором она позирует в белом купальнике. Закрытый на груди и оголяющий бедра и спину, он смотрелся еще более соблазнительно, чем максимально откровенный. Актриса весело смеется, держа в зубах солнцезащитные очки, а в руках – пляжные полотенца. Волосы звезды мокрые, а на лице ни грамма косметики. Выглядит 45-летняя знаменитость просто превосходно. Купальник подчеркнул ее тонкую талию, стройные ноги, пышную грудь и хрупкие плечи. А также, благодаря цвету, подчеркнул золотистый загар знаменитой красавицы.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Точеная фигура и неувядающая красота Евы, как всегда, повергли поклонников в приятный шок. «Восхитительна», «ты просто удивительна», «ты невероятная», «ты выглядишь великолепно, дорогая», – посыпались восхищенные комментарии на страницу Лонгории. Некоторые просто не нашли слов, оставив массу восхищенных эмодзи с глазами-сердчками.

Напомним, во время беременности певица сильно прибавила в весе. И возвращение в столь безупречную форму далось ей нелегко. Ева не раз становилась главным объектом насмешек многочисленных хейтеров из-за располневшей фигуры, когда впервые появилась на красных дорожках после родов. Но сейчас она может позволить себе любой наряд, что и делает с завидной регулярностью.