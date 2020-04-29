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Еще стройнее! 45-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигурой в облегающем наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 17:36
Еще стройнее! 45-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигурой в облегающем наряде
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда мечтает о выходе в свет

Ева Лонгория славится своим умением создавать стильные образы, благодаря которым не только рекламирует вещи, но и вдохновляет фолловеров на работу над собой. В это раз звезда показала очередной соблазнительный аутфит, представ в облегающих светлых брюках-скинни, а также топе. Лук завершили ботильоны на высоких каблуках из линии, разработанной самой актрисой.

Кадр, сделанный на крыше на фоне живописного городского пейзажа, просто покорил фанатов звезды. Они не могли удержаться, чтобы не расхвалить точеную фигуру 45-летней знаменитости: ее стройны ноги, безупречной формы ягодицы и высокую грудь. «Тренирую мою походку на тот момент, когда нас выпустят на улицу», – добавила звезда кокетливую подпись.

Еще стройнее! 45-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигурой в облегающем наряде

Новое фото Евы (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева часто демонстрирует, как ей удается держать в такой отличной форме. Что касается ягодиц, то она записала целое обучающее видео и даже посоветовала тренажер для них. Также актриса делится вдохновляющими роликами занятий вместе со своим тренером и собственных практик йоги. Каждый такой пост собирает массу восторженных отзывов. Подписчики благодарят звезду за вдохновение и мотивацию, признаваясь, что после просмотра микроблога Евы и сами стали намного более активными.

Что ж, Лонгории действительно есть чем гордиться! Особенно если учесть, что во время беременности она набрала много лишних килограммов и вынуждена была упорно трудиться, чтобы вернуться в свою идеальную форму.

Еще стройнее! 45-летняя Ева Лонгория покорила точеной фигурой в облегающем нарядеЗвезде к лицу любые образы (фото: instagram.com/evalongoria)

По словам Евы, она полностью поменяла свои привычки, начиная от питания до ежедневной активности. Основу рациона звезды теперь составили полезные продукты, в число которых вошли зелень, овощи, качественный белок и правильные жиры. Но и от любимых сладостей и весьма калорийных блюд она не стала отказываться. Просто их количество свела к минимуму, предпочитая употреблять их в определенное время.

К слову, в последнее время на странице Лонгории в сети появилось много постов с рецептами. Знаменитость, как и многие другие звезды, во время карантина могла вволю насладиться кулинарными экспериментами.

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