Лучший в мире мужчина: Ева Лонгория порадовала сеть редкими фото с любимым мужем

Ева Лонгория с мужем и сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса отмечет годовщину свадьбы

Ева Лонгория – одна из самых активных в сети знаменитостей. Она часто показывает в микроблоге маленького сына Санти, любит рассказывать о своей повседневной жизни, демонстрировать светские выходы и встречи с друзьями. И крайне редко звезда делится снимками с любимым мужчиной. Но тем трогательнее получаются ее посты с мужем.

Ева с мужем и сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Несколько часов назад 45-летняя актриса опубликовала целую серию фото, посвященных мужу – мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону. Причина более чем значимая – пара отмечает годовщину свадьбы. «Четыре года назад в этот день я вышла замуж за этого прекрасного человека. Самая добрая душа, которую я когда-либо знала. Спасибо, что ты лучший партнер в браке и в жизни! Пусть Бог продолжит благословлять наше совместное путешествие! Te amo amor de mi vida! С годовщиной!», – написала трогательное послание мужу Ева.

Пара отмечает годовщину свадьбы (фото: instagram.com/evalongoria)

На фото они позируют втроем на светском мероприятии. Сама Лонгория надела черное вечернее роскошное платье, покрытое блестками. Хосе и Санти – смокинг. Все трое выглядят торжественно и просто светятся от счастья.

Позже Ева показала кадры с празднования для свадьбы. Чтобы отметить такое событие, они пригласили музыкантов. Пара позирует с бокалами в руках, стоя в обнимку. «Вау, какая годовщина свадьбы! Спасибо вам @manuelguitierrez6 и @flamencodistrict за помощь в праздновании нашей годовщины!..». На вечеринку оба они надели темные наряды, а Санти нарядили в голубые джинсы и зеленую футболку.

Счастливая мамочка не удержалась, чтобы не показать танцы любимого сына. «Санти изучает фламенко», – написала она под роликами, где они наслаждаются концертом, поблагодарив артистов за восхитительную ночь. Сеть принялась поздравлять пару, а также восхищаться красотой 45-летней звезды.

Напомним, Ева и Хосе Антонио поженились в 2016-м году после трех лет отношений. Спустя 2 года у пары родился сын Сантьяго. Этот брак стал третим для звезды «Отчаянных домохозяек» и самым счастливым. Первые два продержались всего пару лет.

Автор: Мила Иванова