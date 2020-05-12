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Соблазнительный total white: Ева Лонгория демонстрирует стройную фигуру в трендовом образе

Lite » Мода 12.05.2020 - 20:33
Соблазнительный total white: Ева Лонгория демонстрирует стройную фигуру в трендовом образе
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда учит носить белый

Ева Лонгория не устает впечатлять стильными образами, а также своей совершенной фигурой. В этот раз 45-летняя актриса показала аутфит, который станет незаменимым для летних прогулок и деловых встреч. Образ составили молочного оттенка широкие классические брюки с высокой посадкой, а также белоснежный кроп-топ с горловиной. К нему знаменитая красотка, которая уже стала иконой стиля наравне со своей лучшей подругой Викторией Бекхэм, подобрала босоножки на танкетке в тон луку, а также стильные аксессуары: серьги-кольца, часы с широким ремешком, а также солнцезащитные очки. Последний штрих – легкий макияж и нарочито небрежная укладка. Можно смело покорять любое светское событие!

Соблазнительный total white: Ева Лонгория демонстрирует стройную фигуру в трендовом образе

Ева в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Правда, пока что Ева позирует в своем доме, а локацией выбрала собственную спальню. Здесь, в приглушенных оттенках интерьера, вещи смотрятся особо выигрышно. «Понедельник… Как у вас дела?», – написала Лонгория. И в ответ получила – вполне предсказуемо – массу комплиментов и похвал своему безупречному вкусу. Также поклонники отметили и дизайнерский талант популярной актрисы, назвав босоножки «невероятно классными».

Ева с Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Позже Ева добавила видео, где демонстрирует еще одно свое умение. Вместе с сыном Санти она решила приготовить апельсиновый сорбет. Сладкий десерт – одно из любимых лакомств малыша, в котором заботливая мама не отказывает ребенку. Полезный (с минимумом сахара) и вкусный, он отлично подойдет для детского меню в жаркий день. В ролике Лонгория отжимает сок из апельсинов, а Санти крутится рядом на кухне и помогает ей. Туториал получился очень подробным – по нему легко можно повторить рецепт Евы. Вдохновляемся!

Соблазнительный total white: Ева Лонгория демонстрирует стройную фигуру в трендовом образеЕва обожает готовить (фото: instagram.com/evalongoria)

Интересно, что для видео Ева решила не делать макияж, представ перед фолловерами в полностью естественном виде. Так что фанаты могли в который раз полюбоваться натуральной красотой своей любимицы, которая я в свои 46 лет выглядит просто отлично.

Теги Новости Украины актрисаЕва Лонгория
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