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Чем заняться на карантине: Вика из НеАнгелов поделилась своим списком дел

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Певица с удовольствием проводит время со своей семьей

Участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха очень дорожит своей карьерой певицы - ради этого она даже отклонила предложение руки и сердца, так как знала, что избранник не разрешил бы ей заниматься любимым делом. Однако сейчас у нее вынужденная пауза в связи с карантином из-за коронавируса и артистка использует это время, чтобы провести его с семьей.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, в котором показала свою очаровательную племянницу Лизу, а также предложила свой список дел, которыми можно заняться дома на карантине. В ролике певица в наряде total black сидит на стуле, держа на руках морскую свинку.

"Ловите лайфхак. Добавьте в наш список, чем заняться?" - написала Виктория.

Видео: Виктория Смеюха с племянницей (instagram.com/vikanablack)

Список артистки:

  • Дрессировать морскую свинку, это подарок моей племяшки
  • Читать художественную литературу
  • Смотреть интересные фильмы
  • Раскрашивать раскраски антистресс
  • Научиться готовить вкусно блюдо, потому что девушка безусловно должна вкусно готовить
  • Высыпаться
  • Отдыхать
  • Погулять по лесу и пособирать подснежники
  • Устроить пикник с семьей на природе
  • Посадить красивый цветок в горшке
  • Спеть песню

Напомним, что Вика из НеАнгелов поделилась собственным оригинальным способом борьбы с коронавирусом.

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