Вика из НеАнгелов в одном халате предложила поклонникам участие в необычном марафоне

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица рассказала о плюсах раннего пробуждения

Очаровательная Виктория Смеюха из группы НеАнгелы постоянно восхищает поклонников стройной и подтянутой фигурой, а также упругим прессом. При этом такие формы - результат постоянной работы над собой и правильного питания, как не раз рассказывала певица. На днях девушка решила помочь и другим добиться похожего эффекта и поделилась видео своих эффективных тренировок для красивого рельефа тела.

А в новой публикации Вика взволновала пикантным постельным снимком. На фото в Instagram она запечатлена на кровати, при этом на артистке лишь белый халат на голое тело, а также полотенце на голове - она явно только что вышла из душа. Исполнительница игриво придерживает полы халатика на груди и призывно смотрит в объектив.

Звезда предложила своим подписчикам обзавестись новой полезной привычкой - пораньше вставать по утрам, и перечислила плюсы раннего подъема.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Доброе утро! Какую привычку вы хотели бы внедрить больше всего? Я за Ранний подьем!!! Поэтому предлагаю поучаствовать вам в марафоне по раннему просыпанию. Это не значит, что всем надо будет срочно вставать в 5 утра. Просто сдвинуть будильник на час раньше, чем надо. Что можно успеть за это время: - позаниматься спортом - почитать - помедитировать - изучить чего-то новое - прогуляться - провести процедуры по уходу за собой - позаниматься творчеством (рисование, вышивание и т. д.) - тем, что нравится, но никак не находится время для этого.

Когда вы мучительно пытаетесь продрать глаза, слыша, как на прикроватной тумбочке надрывается будильник ( самая трудная часть раннего подъема – первые пять минут) важно помнить, что в этот момент вы сражаетесь с собой. Это решающее время, когда, уютно лежа в теплой постели, вы принимаете главное решение – начать день сейчас же или нажать на будильнике кнопку повтора сигнала. Ранний подъем можно освоить точно так же, как мы осваиваем езду на велосипеде. Зато вы удивитесь, как сильно это изменит вашу жизнь! Более спортивное тело, знание нового языка, больше десятка прочитанных книг. Чем скорее вы начнете рано вставать, тем быстрее дни, ожидающие вас впереди, будут становиться лучше", - призвала Виктория к участию в таком необычном марафоне.

Фолловеры принялись делиться своими мыслями о таком предложении в комментариях.

Тогда лучше уж вообще не ложиться

А я встаю в 5 утра, вместо зарядки_огород, приготовить завтрак и в 7 на работу!

На самом деле правильный режим , продлевает молодость и продлевает жизнь .

Вы крутаяяяя

Красивая

Я с вами

Крясивая тут! А в пять многие и так встают, ща раньше светлее намного легче вставать будет.

Девушка огонь, как всегда

О да ) это действительно то что нужно ) очень классная идея для марафона ))

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Вика из НеАнгелов показала счастливые фото из солнечной Испании. Девушка позировала без макияжа в джинсовой куртке-оверсайз с принтом в виде сердца на спине и узких джинсах.