Вика из НеАнгелов показала, как борется с коронавирусом: забавное видео

Позитивная певица отправилась на тренировку по кикбоксингу
Из-за пандемии коронавируса в мире и карантинных мер в Украине многие пребывают в угнетенном состоянии. Многие звезды призывают украинцев не поддаваться панике и учат, как уберечь себя и родных от заражения - к примеру, Потап рассказал об основных мерах профилактики. А стройная и позитивная Виктория Смеюха из группы НеАнгелы решила показать свой необычный способ борьбы с коварным вирусом.
На своей страничке в Instagram певица опубликовала забавное и веселое видео со своей тренировки с тренером - судя по всему, по кикбоксингу. В ролике девушка активно бьет ногой по специальному мату, который держит тренер.
"Вот так мы готовимся к карантину", - с юмором говорит мужчина.
Сама же Вика подписала публикацию так: "Борьба с коронавирусом!"
Видео: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловеры артистки восхитились ее позитивом и боевыми навыками, а некоторые даже начали давать советы по технике выполнения ударов.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, ранее Вика из НеАнгелов в одном халате предложила поклонникам участие в необычном марафоне - начать раньше вставать по утрам.