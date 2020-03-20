Чим зайнятися на карантині: Віка з НеАнгелів поділилася своїм списком справ

Співачка із задоволенням проводить час зі своєю родиною
Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха дуже дорожить своєю кар'єрою співачки - заради цього вона навіть відхилила пропозицію руки і серця, так як знала, що обранець не дозволив би їй займатися улюбленою справою. Однак зараз у неї вимушена пауза в зв'язку з карантином через коронавірус і артистка використовує цей час, щоб провести його з сім'єю.
На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відео, в якому показала свою чарівну племінницю Лізу, а також запропонувала свій список справ, якими можна зайнятися вдома на карантині. У ролику співачка в наряді total black сидить на стільці, тримаючи на руках морську свинку.
"Ловіть лайфхак. Додайте в наш список, чим зайнятися?" - написала Вікторія.
Відео: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)
Список артистки:
Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів поділилася власним оригінальним способом боротьби з коронавірусом.