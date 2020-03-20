Чим зайнятися на карантині: Віка з НеАнгелів поділилася своїм списком справ

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха дуже дорожить своєю кар'єрою співачки - заради цього вона навіть відхилила пропозицію руки і серця, так як знала, що обранець не дозволив би їй займатися улюбленою справою. Однак зараз у неї вимушена пауза в зв'язку з карантином через коронавірус і артистка використовує цей час, щоб провести його з сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відео, в якому показала свою чарівну племінницю Лізу, а також запропонувала свій список справ, якими можна зайнятися вдома на карантині. У ролику співачка в наряді total black сидить на стільці, тримаючи на руках морську свинку.

"Ловіть лайфхак. Додайте в наш список, чим зайнятися?" - написала Вікторія.

Відео: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)

Список артистки:

Дресирувати морську свинку, це подарунок моєї племяшки

Читати художню літературу

Дивитися цікаві фільми

Розфарбовувати розмальовки антистрес

Навчитися смачно готувати страву, тому що дівчина безумовно повинна смачно готувати

Висипатися

Відпочивати

Погуляти по лісі і позбирати проліски

Влаштувати пікнік з родиною на природі

Посадити красиву квітку в горщику

Заспівати пісню

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів поділилася власним оригінальним способом боротьби з коронавірусом.