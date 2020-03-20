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Чим зайнятися на карантині: Віка з НеАнгелів поділилася своїм списком справ

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Співачка із задоволенням проводить час зі своєю родиною

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха дуже дорожить своєю кар'єрою співачки - заради цього вона навіть відхилила пропозицію руки і серця, так як знала, що обранець не дозволив би їй займатися улюбленою справою. Однак зараз у неї вимушена пауза в зв'язку з карантином через коронавірус і артистка використовує цей час, щоб провести його з сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відео, в якому показала свою чарівну племінницю Лізу, а також запропонувала свій список справ, якими можна зайнятися вдома на карантині. У ролику співачка в наряді total black сидить на стільці, тримаючи на руках морську свинку.

"Ловіть лайфхак. Додайте в наш список, чим зайнятися?" - написала Вікторія.

Відео: Вікторія Смеюха з племінницею (instagram.com/vikanablack)

Список артистки:

  • Дресирувати морську свинку, це подарунок моєї племяшки
  • Читати художню літературу
  • Дивитися цікаві фільми
  • Розфарбовувати розмальовки антистрес
  • Навчитися смачно готувати страву, тому що дівчина безумовно повинна смачно готувати
  • Висипатися
  • Відпочивати
  • Погуляти по лісі і позбирати проліски
  • Влаштувати пікнік з родиною на природі
  • Посадити красиву квітку в горщику
  • Заспівати пісню

Нагадаємо, що Віка з НеАнгелів поділилася власним оригінальним способом боротьби з коронавірусом.

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