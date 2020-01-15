Задумываемся о детях: Дантес раскрыл подробности семейной жизни с Дорофеевой

Надя Дорофеева и Владимир Дантес в прошлом году отметили восьмилетие совместной жизни. Пара считается одной из самых крепких и счастливых в украинском шоу-бизнесе. Недавно звездная семья перебралась в собственный загородный дом и Надя даже устроила для поклонников эксклюзивную экскурсию по своим владениям. После Рождества пара отправилась в Доминикану, где певица восстанавливается после насыщенных рабочих будней и уделяет время мужу и друзьям. Так, в интервью изданию Рeopletalk Вова признался, как им с женой удается поддерживать гармонию в отношениях и заговорил о детях.

Артист отмечает, что в постоянных встречах и разлуках, обусловленных особенностями работы, есть своя прелесть и даже плюсы.

"В жизни артиста самое главное – научиться ценить те редкие моменты, которые проводишь вместе со второй половинкой. Мы постоянно в разъездах и делимся впечатлениями, у нас очень часто происходит "первое свидание" – как будто мы первый раз видимся", - признается Владимир.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также он делится главным секретом крепких отношений в вынужденной разлуке. Основной составляющей счастливого брака Вова считает доверие.

"Если вы изначально принимаете правила игры и доверяете своему партнеру – это и есть ключик к сохранению отношений. В моменты расставаний у тебя есть время погрустить, поскучать, а потом восторженные чувства и удивление: о, наконец-то ты вернулась!" - делится певец и шоумен.

Надя считает своего мужа заботливым романтиком, к тому же все бытовые вопросы он решает с удовольствием.

"По словам Нади, я романтик и очень заботливый. Мне нравится для нее готовить, хотя быт – не мое любимое дело. Я люблю ухаживать, мне нравится делать сюрпризы. Надя более активный партнер в наших отношениях, когда нужно куда-то выбраться, что-то сделать, а я олицетворяю семейный уют", - рассказал Владимир.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также артист ответил на самый часто задаваемый поклонниками вопрос: когда же в звездной семье намечается пополнение?

"Периодически мы задумываемся о детях, но для них нужно располагать временем. Есть такой стендапер Сергей Орлов, который однажды сказал: "Я удивлен, как люди стараются сделать новых людей просто потому, что общество говорит, что нужно делать новых людей". Нужно думать о том, сможешь ли ты обеспечить их вниманием, материальным и всем остальным", - серьезно подходит к вопросу Вова.

Также певец дал совет парам, которые только находятся на этапе становления отношений. Он считает, что важно не просто встречаться, а начать жить вместе – лишь тогда можно понять, подходите вы друг другу или нет.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мы живем вместе практически девять лет. Самый главный секрет – начните как можно раньше жить вместе. Серьезно. Вот эти встречания год/два, когда вы живете в разных квартирах, ни к чему хорошему не приведут. Вы не знаете, какой человек в быту, не знаете, какой он по утрам или что его бесит. Нет момента притирки. Старайтесь жить вместе – тогда вы в самом начале поймете, готовы ли вы просыпаться с этим человеком по утрам и видеть его в разных настроениях или нет. И всегда говорите друг другу правду", – посоветовал Дантес.

Ранее Надя Дорофеева восхитила фигурой в ярком купальнике во время отдыха в Доминикане.