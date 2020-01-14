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"Мне нужна такая попа": Джамала оценила фигуру Дорофеевой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2020 - 12:46
"Мне нужна такая попа": Джамала оценила фигуру Дорофеевой в купальнике
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица продемонстрировала сочные формы на отдыхе в Доминикане

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не удержались и тоже отправились погреться и позагорать к океану - звездное семейство проводит отпуск в Доминикане. Супруг певицы уже успел взбудоражить сеть жарким пляжным фото с любимой, а заодно поделиться своим мнением о доверчивости девушек. Участница группы "Время и Стекло" взяла с собой целую коллекцию купальников и начинает потихоньку их "выгуливать".

Надя поделилась свежим горячим кадром в своем Instagram - артистка позирует в полоборота к камере в слитном розовом купальнике, демонстрируя точеную талию и аппетитные ягодицы. На лице девушки совсем нет макияжа, а волосы красиво развевает ветер.

"День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши )))?" - поделилась Дорофеева.

&quot;Мне нужна такая попа&quot;: Джамала оценила фигуру Дорофеевой в купальнике

Жаркое фото Нади Дорофеевой в купальнике из Доминиканы можно посмотреть тут

Одной из первых эффектный кадр оценила звездная коллега и подруга Нади Джамала.

"Красотка. Мне нужен такой купальник и попа конечно", - написала певица в комментарии.

&quot;Мне нужна такая попа&quot;: Джамала оценила фигуру Дорофеевой в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Пользователи сети с ней полностью согласны и засыпали Надежду комплиментами.

  • Хорошего отпуска
  • Обожаю тебя)
  • Надюша, надо устроить челлендж ДО и ПОСЛЕ посмотрим как ты изменишься за время отдыха
  • Красотка
  • Моя девочка
  • Какая ты красиваяяяяя
  • Самая любимая и неповторимая
  • Класна
  • Ну все, я ненавижу розовый
  • Кто бы сомневался,как всегда красотка
  • Прекрассная Сирена! Не завидую местным морякам!

&quot;Мне нужна такая попа&quot;: Джамала оценила фигуру Дорофеевой в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что Надя Дорофеева устроила экскурсию по загородному дому и похвасталась огромной гардеробной.

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