Ты заболела?: Вера Брежнева нарвалась на критику из-за неудачного образа

Украинская исполнительница Вера Брежнева, которая вслед за своим мужем перебралась на постоянное место жительства в РФ и недавно призналась в своих слабых сторонах и уверенности в себе, взволновала соцсети свежими снимками с красной дорожки одной из кинематографических премий.

На фото знаменитость позировала в вечернем черном платье из атласа, оголявшем одно плечо и украшенном объемным воланом, которое подчеркнуло невероятную худобу певицы. Прическа, по мнению пользователей, тоже вышла не слишком удачной, собранные в низкий хвост волосы, не добавили привлекательности образу. Ярким акцентом стала насыщенная красная помада, из коллекции недавно выпущенного личного бренда певицы.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

"С корабля на бал! Вернулась в работу и сразу активно) Вчера с особенным удовольствием приняла приглашение впервые вручать премии в музыкальных номинациях на одном из главных кинематографических событий – Золотой Орел. Мои слова восхищения всем лауреатам и организаторам. Очень красивый вечер с красивыми и потрясающе талантливыми людьми", - рассказала под фото Вера.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Однако, положительных отзывов серия фото получила мало, в основном подписчики обратили внимание на болезненный вид певицы, который был спровоцирован неудачно подобранный цвет платья. Некоторые даже не узнали Веру в таком спорном наряде:

Кто это? Веру подменили совсем не похожей дамой

Верочка! Ты заболела?! почему такая тощая? где твои формы шикарные???

Вера, ну совсем не Ваш образ ...

Вот она и старость! Фото не удачное(((( что первое, что второе!!!!

Черное не Ваше

Слишком худая

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Конечно, у исполнительницы нашлись и защитники, которые уверены что в любом наряде их любимица выглядит великолепно, а критиканы пишут злобные комментарии исключительно из засвисти: