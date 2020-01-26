Ти захворіла?: Віра Брежнєва нарвалася на критику через невдалий образ

Прихильники відмітили, що підібраний образ просто не підійшов Вірі
Українська співачка Віра Брежнєва, яка слідом за своїм чоловіком переїхала на постійне місце проживання в РФ і нещодавно зізналася у своїх слабких сторонах і впевненості в собі, схвилювала соцмережі свіжими знімками з червоної доріжки однієї з кінематографічних премій.
На фото співачка позувала у вечірній чорній сукні з атласу, яка оголило одне плече зірки, і була прикрашена об'ємним воланом, яка підкреслило неймовірну худобу співачки. Зачіска, на думку користувачів, теж вийшла не дуже вдалою, зібране в низький хвіст волосся, не додало привабливості образу. Яскравим акцентом стала насичена червона помада, з колекції нещодавно випущеного особистого бренду співачки.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
"З корабля на бал! Повернулася в роботу і відразу активно) Вчора з особливим задоволенням прийняла запрошення вперше вручати премії в музичних номінаціях на одному з головних кінематографічних подій – Золотий Орел. Мої слова захоплення всім лауреатам та організаторам. Дуже гарний вечір з красивими і дуже талановитими людьми", - розповіла під фото Віра.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Однак, позитивних відгуків серія фото отримала мало, в основному підписчики звернули увагу на хворобливий вигляд співачки, який був спровокований невдало підібраним кольором сукні. Деякі навіть не впізнали Віру в такому спірному вбранні:
Звичайно, у виконавиці знайшлися і захисники, які впевнені, що в будь-якому вбранні їх улюблениця виглядає чудово, а критикани пишуть злісні коментарі виключно з засвисти: