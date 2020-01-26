Ти захворіла?: Віра Брежнєва нарвалася на критику через невдалий образ

Українська співачка Віра Брежнєва, яка слідом за своїм чоловіком переїхала на постійне місце проживання в РФ і нещодавно зізналася у своїх слабких сторонах і впевненості в собі, схвилювала соцмережі свіжими знімками з червоної доріжки однієї з кінематографічних премій.

На фото співачка позувала у вечірній чорній сукні з атласу, яка оголило одне плече зірки, і була прикрашена об'ємним воланом, яка підкреслило неймовірну худобу співачки. Зачіска, на думку користувачів, теж вийшла не дуже вдалою, зібране в низький хвіст волосся, не додало привабливості образу. Яскравим акцентом стала насичена червона помада, з колекції нещодавно випущеного особистого бренду співачки.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"З корабля на бал! Повернулася в роботу і відразу активно) Вчора з особливим задоволенням прийняла запрошення вперше вручати премії в музичних номінаціях на одному з головних кінематографічних подій – Золотий Орел. Мої слова захоплення всім лауреатам та організаторам. Дуже гарний вечір з красивими і дуже талановитими людьми", - розповіла під фото Віра.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Однак, позитивних відгуків серія фото отримала мало, в основному підписчики звернули увагу на хворобливий вигляд співачки, який був спровокований невдало підібраним кольором сукні. Деякі навіть не впізнали Віру в такому спірному вбранні:

Хто це? Віру підмінили зовсім не схожою дамою

Вірочка! Ти захворіла?! чому така худа? де твої шикарні форми???

Віра, ну зовсім не Ваш образ ...

Ось вона і старість! Фото не вдале(((( що перше, що друге!!!!

Чорне не Ваше

Занадто худа

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Звичайно, у виконавиці знайшлися і захисники, які впевнені, що в будь-якому вбранні їх улюблениця виглядає чудово, а критикани пишуть злісні коментарі виключно з засвисти: