Юная красотка: стильная дочь Оли Поляковой прогулялась по Флоренции

14-летняя Маша наслаждается солнышком в Италии
Старшая дочь Оли Поляковой Маша, которая недавно отпраздновала свое 14-летие, рассекретила, где она сейчас отдыхает. Судя по снимкам юной красотки в Instagram, она наслаждается теплой погодой и архитектурными шедеврами в Италии.
Девушка поделилась яркими фото в стильном спортивном образе - Маша отправилась на прогулку по живописной Флоренции в черных спортивных штанах, салатовом свитшоте и кроссовках в тон, а также объемной черной куртке.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
На одном из снимков на заднем плане виднеется часть знаменитого флорентийского собора Дуомо (Санта-Мария-дель-Фьоре), а на другом Полякова позировала на фоне карусели.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"У нас тут солнце, а у вас какая Погода???" - прокомментировала публикацию она.
Подписчики девушки принялись рассказывать, какая погода стоит в их городе, а также восхищаться ее красотой и стилем.
В их числе оказалась и звездная мама Маши Оля Полякова, которая оставила милый комментарий: "Прекрасная!!! ... ты)".
Скриншот комментария (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, ранее дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - девушка явно готова к лету.
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