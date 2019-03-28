Юна красуня: стильна дочка Олі Полякової прогулялася по Флоренції

Старша дочка Олі Полякової Маша, яка нещодавно відсвяткувала своє 14-річчя, розсекретила, де вона зараз відпочиває. Судячи по знімках юної красуні в Instagram, вона насолоджується теплою погодою і архітектурними шедеврами в Італії.

Дівчина поділилася яскравими фото в стильному спортивному образі - Маша вирушила на прогулянку по мальовничій Флоренції в чорних спортивних штанях, салатовому світшоті і кросівках в тон, а також об'ємній чорній куртці.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

На одному зі знімків на задньому плані видніється частина знаменитого флорентійського собору Дуомо (Санта-Марія-дель-Фьоре), а на іншому Полякова позувала на тлі каруселі.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"У нас тут сонце, а у вас яка Погода???" - прокоментувала публікацію вона.

Підписники дівчини почали розповідати, яка погода стоїть у їхньому місті, а також захоплюватися її красою і стилем.

У їх числі опинилася і зіркова мама Маші Оля Полякова, яка залишила милий коментар: "Прекрасна!!! ... ти)".

Скріншот коментаря (instagram.com/mashapolyakova)

"Таки видончик повний шикардосик"

"Клас погода"

"Гарна дівчинка"

"А у нас сніг"

"Красуня"

"In Kyiv сонечко)"

"Вав яка красива"

"Ти красуня, Маша"

"Яка ти красива"

"Дуже красива"

Нагадаємо, раніше дочка Полякової в купальнику похвалилася стрункою фігурою - дівчина явно готова до літа.

Ми також писали, що Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткий міні-сукні.