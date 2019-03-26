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Скоро лето: дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 09:37
Скоро лето: дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Усилия девушки по обретению стройных форм не прошли даром

Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно отпраздновала свое 14-летие, показала, насколько она готова к летнему сезону. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото в ярком слитном купальнике, демонстрируя весьма стройную и подтянутую фигуру.

На снимках юная красотка стоит боком к камере и довольно улыбается. Отметим, что ранее Маша уже делилась в сети, как именно ей удалось заметно похудеть и подтянуть фигуру.

Скоро лето: дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"А вы худеете к лету?" - поинтересовалась Полякова у подписчиков.

Скоро лето: дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Многие из них тут же заявили, что Маша и так очень худенькая и стройная и ей не стоит больше худеть. Они также отметили, что девочка очень похожа на свою звездную маму.

"Честно, когда не лень";

"Нет я и так худая, Я ведьма и не толстею";

"Машенька, ты идеальная, куда тебе худеть?";

"Да,куда тебе худеть и так худенькая!";

"Вся в маму";

"Красотка, так на маму похожа", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее дочка Оли Поляковой Маша восхитила сеть крутым образом.

Кстати, дочка Оли Поляковой поделилась необычным бьюти-секретом - она рассказала, как ей удалось отрастить такие длинные, а кроме того блестящие и красивые волосы.

 

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