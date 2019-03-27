ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такая взрослая: дочь Поляковой блеснула стройными ножками в коротком мини-платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 12:06
Такая взрослая: дочь Поляковой блеснула стройными ножками в коротком мини-платье
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Стало известно, что Маша Полякова отдыхает в Италии

Дочка Оли Поляковой – 14-летняя Маша Полякова – продемонстрировала  свой новый, очень стильный образ. Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала новые фото, на которых позирует в оригинального кроя черном платье длины мини. При этом платье не только показывает длинные ножки девушки, но также оголяет плечи. Интересно, что платье выполнено в стиле жакета с массивными золотыми пуговицами.

Длинные волосы Маши выпрямлены и аккуратно выложены по богам. Макияж – в спокойных, естественных тонах. Элегантный образ дочки Поляковой дополняют классические черные туфли.

На снимке Маша предстает в образе молодой леди.

Маша Полякова

Дочка Оли Поляковой

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При этом под своими новыми фото девушка спрашивает у подписчиков: Какая ваша любимая страна?

Интересно, что звездная мама девушки рассекретила ее тайну:

"Маша? Ты ж в Италии! Ну выкладывай же что-нибудь!!!" - комментирует Оля Полякова.

Но пока что девушка не спешит выкладывать фото с отдыха. Зато ее поклонники оставили под элегантным образом Маши свои отзывы:

  • Какая ты красивая!!
  • Красотка, бизнес леди!
  • Крутое платье! Откуда оно?
  • Ты просто космос, такая же красивая, загадочная, интересная, и всегда хочется узнавать о тебе больше!
  • Очень красивая!
  • Красуня - вся в маму!
  • Ты шикарная!

Отметим, что Маша Полякова активно развивается также в роли fashion-блогера. Девушка часто делится с поклонниками новыми стилными образами. К примеру, недавно Маша примерила современный молодежный лук в черных тонах и продемонстрировала несколько трендов.

Еще одно увлечение Маши – танцы у пилона! И они имеют свой результат. Недавно дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой.

"Жизнь с ног на голову": Джамала поздравила сына с днем рождения и показала его лицо (фото) Рождена выделяться: Винни Харлоу заворожила откровенной съемкой с экзотическими птицами
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Оля Поляковапевецмодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь