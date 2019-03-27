Такая взрослая: дочь Поляковой блеснула стройными ножками в коротком мини-платье

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Стало известно, что Маша Полякова отдыхает в Италии

Дочка Оли Поляковой – 14-летняя Маша Полякова – продемонстрировала свой новый, очень стильный образ. Так, на своей instagram-страничке Маша опубликовала новые фото, на которых позирует в оригинального кроя черном платье длины мини. При этом платье не только показывает длинные ножки девушки, но также оголяет плечи. Интересно, что платье выполнено в стиле жакета с массивными золотыми пуговицами.

Длинные волосы Маши выпрямлены и аккуратно выложены по богам. Макияж – в спокойных, естественных тонах. Элегантный образ дочки Поляковой дополняют классические черные туфли.

На снимке Маша предстает в образе молодой леди.

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При этом под своими новыми фото девушка спрашивает у подписчиков: Какая ваша любимая страна?

Интересно, что звездная мама девушки рассекретила ее тайну:

"Маша? Ты ж в Италии! Ну выкладывай же что-нибудь!!!" - комментирует Оля Полякова.

Но пока что девушка не спешит выкладывать фото с отдыха. Зато ее поклонники оставили под элегантным образом Маши свои отзывы:

Какая ты красивая!!

Красотка, бизнес леди!

Крутое платье! Откуда оно?

Ты просто космос, такая же красивая, загадочная, интересная, и всегда хочется узнавать о тебе больше!

Очень красивая!

Красуня - вся в маму!

Ты шикарная!

Отметим, что Маша Полякова активно развивается также в роли fashion-блогера. Девушка часто делится с поклонниками новыми стилными образами. К примеру, недавно Маша примерила современный молодежный лук в черных тонах и продемонстрировала несколько трендов.

Еще одно увлечение Маши – танцы у пилона! И они имеют свой результат. Недавно дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой.