Юмор и красота: Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

Певица решила, что добру не стоит пропадать
Слава Каминская из группы НеАнгелы на днях взбудоражила поклонников, засветив в сети личное фото с мужчиной, которого тут же приняли за ее нового возлюбленного. Им оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба, а снимок с его мамой с подписью "свекрушенька" подлил масла в огонь. Сама певица комментирует ситуацию лишь загадочными намеками, а также продолжает поражать своим неординарным чувством юмора.
Так, звезда поделилась фото, на котором она прогуливается по улице в белом свадебном платье. Слава дополнила неожиданный лук солнцезащитными очками и игриво высунула язык. По словам артистки, это ее подвенечный наряд.
"Если шо ))) это было свадебное платье 5 лет назад. че добру преподать? Пляж же?" - прокомментировала кадр Каминская.
В сториз она выложила еще одно фото, на котором присела прямо на асфальт.
Слава Каминская прогулялась в свадебном платье (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники оценили юмор и красоту Славы и забросали ее одобрительными комментариями.
Скриншот комментариев
Ранее Слава из НеАнгелов загадочно прокомментировала личную жизнь, а Леся Никитюк "рассекретила" детали.
Автор: Марина Настевич