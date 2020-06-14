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Свекрушенька: Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного и его маму

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2020 - 12:02
Свекрушенька: Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного и его маму
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Избранником певицы оказался народный депутат Украины 7-го созыва

35-летняя солистка группы НеАнгелы Слава Каминская не скрывала, что после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у нее появился новый возлюбленный, но до недавнего времени скрывала его личность. При этом певица рассказывала, что они видятся очень часто и у мужчины прекрасные отношения с ее детьми, но они пока что не живут вместе. Что ж, звезда решила приоткрыть завесу тайны и впервые показала совместное фото с избранником в разделе сториз своего Instagram.

Любимым Славы оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба.

Свекрушенька: Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного и его маму

Слава Каминская впервые рассекретила нового возлюбленного Сергея Кацубу (фото: instagram.com/babaslavka)

Артистка никак не подписала снимок, а позже выложила в ленту кадр, на котором позирует с мамой избранника – Натальей Гордиенко. Она является женой бывшего народного депутата "Партии регионов" Владимира Кацубы.

На фото женщины мило улыбаются, сидя рядом на креслах и прижавшись друг к другу головами. При этом Слава одета в длинное черное платье в белый горошек с необычным вырезом в районе живота, и черные босоножки. Наталья же выбрала белый летний брючный костюм и кеды.

"Свекрушенька", – коротко, но емко подписала кадр Каминская.

Свекрушенька: Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного и его маму

Слава Каминская со своей новой свекровью явно подружились (фото: instagram.com/babaslavka)

Пользователи сети принялись обсуждать снимок Славы - кто-кто восхищается красотой обеи женщин, а некоторые возмущены ее политическими взглядами.

  • Тааааккк.... интриги, скандалы, расследования. Слава вышла замуж? Кто он? Где он? Как он? Как ему? Как ей? Как всем? Как нааааам?
  • Топит за шария
  • Это Наталья Ивановна Кацуба (гордиенко) , мать Сергея и Александра Кацубы.)) А на фото в сторис Сергей Кацуба)
  • Серйозно?! "свекрушенька", яка підтримує шарія? Слів нема просто......
  • Хорошая свекровь какая
  • Хороша Слава!Хороша
  • Какая красивая у Вас свекровь !
  • Красотки
  • Вааау! Как подружка
  • Слава ,Вы очень похорошели) всегда были прекрасны ,но вот сейчас особенно )
  • Это законно выглядеть так роскошно?
  • Ах какие девушки и мне таких
  • Мама выглядит шикарно. Как подружка.

Свекрушенька: Слава Каминская впервые показала нового возлюбленного и его маму

Скриншот комментариев

Интересно, что в Википедии указано, что Сергей Кацуба женат и воспитывает двоих сыновей.

Напомним, ранее Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа - певица неожиданно стала блондинкой.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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