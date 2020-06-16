Гумор та краса: Слава Камінська вирушила на пляж у весільній сукні

Співачка вирішила, що добру не варто пропадати
Слава Камінська з групи НеАнгели днями шокувала шанувальників, засвітивши в мережі особисте фото з чоловіком, якого тут же прийняли за її нового коханого. Ним виявився екс-член правління НАК "Нафтогаз", народний депутат України 7-го скликання Сергій Кацуба, а знімок з його мамою з підписом "свекрушенька" підлив масла у вогонь. Сама співачка коментує ситуацію лише загадковими натяками, а також продовжує вражати своїм неординарним почуттям гумору.
Так, зірка поділилася фото, на якому вона прогулюється по вулиці в білому весільному платті. Слава доповнила несподіваний лук сонцезахисними окулярами і грайливо висунула язик. За словами артистки, це її весільне вбрання.
"Якщо шо ))) це була весільна сукня 5 років тому. чого добру продати? Пляж же?" - прокоментувала кадр Камінська.
У сториз вона виклала ще одне фото, на якому сіла прямо на асфальт.
Слава Камінська прогулялася у весільній сукні (фото: instagram.com/babaslavka)
Шанувальники оцінили гумор і красу Слави і закидали її схвальними коментарями.
Скріншот коментарів
Раніше Слава з НеАнгелів загадково прокоментувала особисте життя, а Леся Нікітюк "розсекретила" деталі.
Автор: Марина Настевіч