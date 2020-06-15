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Слава из НеАнгелов прокомментировала личную жизни, а Леся Никитюк "рассекретила" детали

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2020 - 14:37
Слава из НеАнгелов прокомментировала личную жизни, а Леся Никитюк "рассекретила" детали
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Леся Никитюк поддержала звездную подругу и еще больше подогрела интригу

Слава Каминская из группы НеАнгелы на днях заинтриговала сеть фото в Instagram. Она показала в разделе Stories нежное фото с мужчиной, которым оказался экс-член правления НАК "Нафтогаз", народный депутат Украины 7 созыва Сергей Кацуба, а его маму, Наталью Гордиенко, назвала "свекрушенькой" и поделилась кадром с ней. Поклонники и журналисты тут же заговорили о возлюбленном звезды, тем более она заявляла, что у нее есть избранник, которого она познакомила с детьми и даже думает о совместном проживании. Сама Слава хранила молчание, но решила прокоментировать свою личную жизнь.

Она опубликовала портретное фото, на котором позирует с ярким макияжем и матовой помадой красно-коричневого оттенка. Ее волосы уложены в аккуратные и мягкие локоны.

"Дай только малейший повод и чья-то бурная фантазия придумает сценарий моей личной жизни в разных вариациях", - написала Слава под портретным фото.

Слава из НеАнгелов прокомментировала личную жизни, а Леся Никитюк &quot;рассекретила&quot; детали

Слава Каминская восхитила эффектным портретным фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"Ты про Вишнякова?" - уточнила Леся Никитюк под постом, напомнив о ходивших в прессе слухах о романе знаменитостей после фото с январского отдыха на Бали, на котором украинский актер и экс-участник Танцев со звездами Павел Вишняков запечатлен со Славой и детьми. "Ну, конечно!" - поддержала шутливый диалог Слава. "Он ко мне тоже подкатывал на Танцах", - "разоткровенничалась" Леди Ле.

Слава из НеАнгелов прокомментировала личную жизни, а Леся Никитюк &quot;рассекретила&quot; детали

Слава из НеАнгелов прокомментировала личную жизни, а Леся Никитюк &quot;рассекретила&quot; детали

Скриншот комментариев

Под снимком поклонники делали комплименты образу певицы, а также порассужадали о том, что знаменитости всегда находят под особым вниманием общественности.

  • Что поделаешь, светские люди они всегда на виду у всех и говорить о них человечество будет
  • Красавица
  • Классный цвет
  • Обворожительная, очень красивая!
  • Такая нелегкая жизнь знаменитых людей
  • Это касаемо многих звезд шоу-бизнеса
  • Вы же сами этого хотите, даете повод! Хотя, лично мне, все равно, лишь бы было хорошо!
  • Главное, что близкие правду знают
  • Вам очень идёт этот цвет волос.
  • Шикарная

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская в белье и кожаном плаще завела сеть соблазнительным фото.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся НикитюкНеАнгелыСлава Каминская
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